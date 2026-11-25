Cómo es el nuevo rulo del dólar que permite ganar más que con el blue: todos los detalles

Por tercera rueda consecutiva el Banco Central no puede comprar dólares, pese a haber dejado subir el tipo de cambio mayorista por encima de los $ 1600, ya que terminó 0,7% arriba a $ 1604.

Si bien representa un alza del 10% en lo que va del año, la mitad se dio en lo que va del mes. Por lo tanto, quien hizo un plazo fijo a una tasa del 1,5% mensual, perdió por goleada frente al tipo de cambio oficial, que ya subió este mes lo que el plazo fijo paga en 100 días.

Dólar vs IPC

De todos modos, la inflación en lo que va del año fue del 26%, por lo tanto el tipo de cambio todavía tiene un potencial de suba del 16% para igualar al alza de precios. Si se toma en cuenta al techo de la banda cambiaria, en $ 1983 actualmente, el dólar mayorista debería subir un 24% para igualar esa cifra.

Andrés Reschini, titular de la consultora F2, hace hincapié que el tipo de cambio real multilateral sigue en el mínimo nivel desde el salto cambiario en abril de 2025 cuando el gobierno se vio forzado a modificar el esquema cambiario y a levantar restricciones. La brecha en máximos desde entonces, una señal de que el mercado no confía en el tipo de cambio nominal actual.

Intervenciones

“Las intervenciones oficiales en los instrumentos de cobertura se intensificaron para suavizar el impacto del clima internacional, pero puede que este nivel de no sea sostenible”, precisa.

Pasa a enumerar los porqués: “La necesidad de divisas que tiene en Tesoro, que con el superávit no alcanza y el endeudamiento domésticas vía colocaciones en este contexto está virtualmente cerrado, sumado a que la salida de capitales de emergentes desalienta las colocaciones de privados y sub-soberanos”.

Riesgo país

Entretanto, el riesgo país supera los 1000 puntos básicos al tiempo que la deuda de emergentes también se hundió. Es cierto que Argentina carga con una historia que hace que estos shocks sean más dolorosos y a eso se le suma la incertidumbre de cara a las presidenciales.

“Pero si el frente externo muestra una mejora es difícil imaginar que no impacte positivamente en los papeles locales”, revela Reschini.

Equilibrio

Mientras tanto, señala que el mercado vende pesos y el gobierno intenta suavizar el impacto. Probablemente, en este escenario, el equilibrio para el dólar no sea el del oficial, pero tampoco del CCL.

La caída de los activos de riesgo a nivel global no puede ser eterna pero el momento del rebote es imposible de predecir y mientras tanto la presión sobre Argentina hace más desafiante en camino hacia diciembre de 2027.