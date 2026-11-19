Encontrar un huevo con dos yemas al romper la cáscara puede resultar llamativo, especialmente porque no es algo que ocurra con frecuencia. Aunque muchas personas lo consideran una rareza o una señal de buena suerte, este fenómeno tiene una explicación biológica relacionada con el proceso reproductivo de las gallinas.

La aparición de dos yemas dentro de un mismo huevo no significa que se hayan formado dos huevos independientes ni que necesariamente puedan nacer dos pollitos. Se trata de una particularidad que puede estar vinculada con la edad del ave, el funcionamiento de su aparato reproductor y ciertos factores genéticos.

Qué significa que un huevo tenga dos yemas

Un huevo con dos yemas es aquel que contiene dos óvulos dentro de una misma cáscara. Esto ocurre cuando la gallina libera dos yemas del ovario en un intervalo muy corto o prácticamente al mismo tiempo. Durante su recorrido por el oviducto, ambas quedan recubiertas por la clara, las membranas y una única cáscara.

Este proceso se conoce como doble ovulación y constituye una variación del ciclo habitual de formación del huevo. En condiciones normales, la gallina libera una yema por vez, que luego atraviesa el aparato reproductor hasta completar su formación.

De acuerdo con la Universidad de Florida, estos huevos suelen ser más grandes que los habituales y pueden presentar cáscaras más delgadas.

Qué significa que un huevo tenga dos yemas. Fuente: Gemini IA.

Por qué algunos huevos tienen dos yemas

La principal explicación es una alteración temporal en la sincronización del proceso de ovulación. En lugar de liberar una sola yema, el ovario libera dos en un período muy cercano, que terminan incorporándose a la misma estructura del huevo.

Esto puede ocurrir por distintos factores:

Edad de la gallina : es más frecuente en aves jóvenes que comienzan a poner huevos, porque su sistema reproductor todavía está adaptándose al ciclo de postura.

Factores genéticos: algunas gallinas tienen una predisposición hereditaria a liberar más de una yema durante la ovulación.

Cambios en el ciclo reproductivo: las variaciones hormonales y otros factores fisiológicos pueden influir en la maduración y liberación de los óvulos.

Un estudio publicado en la revista científica World’s Poultry Science Journal también identificó la edad, la genética, la alimentación y la exposición a la luz como factores que pueden influir en la aparición de huevos con doble yema.

¿Pueden nacer dos pollitos de un huevo con dos yemas?

Aunque es posible que ambas yemas estén fecundadas, que nazcan dos pollitos de un mismo huevo es un acontecimiento extremadamente poco frecuente. Esto se debe a que el espacio y las condiciones de desarrollo dentro de una sola cáscara no suelen ser suficientes para que ambos embriones completen la incubación.

Una investigación publicada en la revista científica Animals analizó el desarrollo de embriones en huevos con dos yemas y encontró mayores dificultades de supervivencia, además de tasas de incubación inferiores a las de los huevos convencionales.

Por este motivo, los huevos de doble yema no suelen utilizarse en la producción avícola destinada a la incubación.

¿Se puede comer un huevo que tiene dos yemas?

Que un huevo tenga dos yemas no significa que esté en mal estado ni que represente un riesgo adicional para la salud. Según la Universidad de Florida, esta característica no lo vuelve inadecuado para el consumo ni implica que deba descartarse.