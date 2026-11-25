Los aviones solares no tripulados prometen revolucionar la observación terrestre: volar durante semanas sin aterrizar a más del doble de la altura que los vuelos comerciales para vigilar incendios y medir el clima con precisión inédita. El gran desafío es la noche, cuando dependen de baterías cuyo peso puede volverse su propio límite físico.

En ese contexto, un equipo integrado por investigadores de las universidades de Harvard y Míchigan, en alianza con referentes de la industria aeroespacial, determinó cuál es la barrera técnica que impide que los aviones solares vuelen meses sin aterrizar.

La clave reside en una cifra concreta: 500 vatios-hora por kilogramo. Esa es la densidad energética -es decir, la cantidad de energía que una batería logra almacenar en relación con su propio peso- que los investigadores señalaron como el umbral necesario para viabilizar el vuelo solar continuo en gran parte del planeta.

A modo de referencia, las baterías que impulsan hoy a los autos eléctricos promedian los 250 vatios-hora por kilogramo, exactamente la mitad del requisito técnico. En paralelo, ya existen en el mercado celdas experimentales o de uso especializado que alcanzan cerca de 400 vatios-hora por kilogramo, aunque su costo sigue siendo elevado.

El trabajo se publicó en la revista ACS Energy Letters y fue elaborado en el marco de SACOS (Sistema Aerotransportado Estratosférico de Observación del Clima). Esta colaboración de investigación, financiada por la NASA, incluye al MIT y a empresas aeroespaciales privadas.

La densidad energética de los vehículos eléctricos gira en torno a los 250 vatios-hora por kilogramo, una marca que representa apenas la mitad de lo que exige la aviación solar estratosférica. Fuente: Archivo

¿Por qué el peso de las baterías es el gran obstáculo?

Los aviones solares estratosféricos operan entre los 18.000 y los 20.000 metros de altura, el doble de la altitud de crucero de la aviación comercial. Aunque ese entorno los mantiene a salvo de las nubes y del mal tiempo, los enfrenta a un desafío inevitable: la ausencia total de luz solar durante la noche.

De día, los paneles producen energía de sobra para guardarla y volar de noche. El problema es un círculo vicioso: si las baterías son muy pesadas, el avión consume más energía para mantenerse en el aire, necesita almacenar más electricidad y termina sumando todavía más peso.

“Es una relación matemática circular: necesitas más almacenamiento de energía, pero las baterías se vuelven más pesadas, entonces necesitas más potencia para empujar el avión por el aire y obtener más elevación”, señaló Craig Mascarenhas, investigador de Harvard.

El informe sostiene que, en estas aeronaves, la densidad energética resulta más determinante que la densidad de potencia. Mientras que el primer parámetro mide cuánta energía total logra almacenar una batería en función de su peso, el segundo evalúa la velocidad con la que es capaz de liberarla.

Según el estudio, los nuevos diseños de aeronaves tendrán que priorizar una mayor capacidad de reserva energética frente a la velocidad de descarga de sus sistemas. Fuente: Archivo

Para que podrían servir estos aviones

El contraste con las herramientas actuales deja claro el salto: mientras el avión ER-2 de la NASA opera con piloto durante jornadas de seis a ocho horas a un costo de decenas de miles de dólares por hora, una aeronave solar no tripulada abriría la puerta a misiones de meses, con menos tripulación en tierra, menor gasto y un seguimiento constante de la misma zona.

Sus aplicaciones potenciales abarcan el rastreo de huracanes, el análisis de la química atmosférica y la vigilancia de incendios forestales. Esta última área es la que más impulsa a Mascarenhas, quien hoy desarrolla sistemas de transferencia de energía para misiones lunares de la NASA sin desvincularse del laboratorio de Anderson.

Si las baterías alcanzaran el umbral de los 500 vatios-hora por kilogramo, estos vuelos dejarían de ser una promesa para convertirse en una herramienta real de observación planetaria. Los costos de las celdas más avanzadas, hoy el principal freno, son la variable a seguir.