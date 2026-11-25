Los juegos online permiten establecer distintos límites relacionados con el tiempo y el dinero destinado a la actividad. Estas herramientas forman parte de las medidas de juego responsable y permiten definir determinados topes antes de comenzar.

La decisión previa puede ayudar a evitar que una sesión se extienda o que el monto destinado a jugar cambie durante la actividad. Según establece la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) en su política de juego responsable para las plataformas online, los operadores deben implementar herramientas como límites de gasto, depósito, pérdida y tiempo de sesión. Estas medidas buscan brindar referencias concretas para que las personas puedan controlar su actividad de juego.

La importancia de los límites de tiempo

Uno de los recursos disponibles son los límites de sesión. Su función es establecer cuánto tiempo puede permanecer abierta una cuenta durante un período determinado. De esta manera, el tope se define antes de comenzar y no depende de una decisión tomada mientras la sesión ya está en marcha.

En Argentina, Betsson informa que sus herramientas de Juego Responsable incluyen límites de sesión diarios, semanales y mensuales. La plataforma también explica que los límites de depósito permiten establecer un tope para la cantidad de dinero que se ingresa a la cuenta durante un período determinado.

Otra de las herramientas que informa la compañía es el Chequeo de realidad. Según la información publicada por Betsson Argentina, esta función recuerda cuánto tiempo lleva una persona jugando y permite elegir entre continuar o cerrar la sesión. El aviso funciona como un recordatorio para revisar la actividad y tomar una decisión sobre si continuar.

Ruleta de casino americana. Fuente: Pexels, modificada con IA por El Cronista. Betsson IA

La utilidad de establecer un límite antes de comenzar está relacionada con anticipar una decisión. En lugar de definir cuánto tiempo o dinero destinar durante la sesión, la persona puede fijar previamente un parámetro. Esto no elimina los riesgos asociados al juego, pero incorpora una herramienta concreta para controlar la actividad.

Cómo funcionan los límites de dinero

Los límites de depósito permiten establecer un máximo para los fondos que se ingresan a una cuenta durante un período. Betsson Argentina informa que pueden configurarse límites diarios, semanales o mensuales. La herramienta está pensada para definir de antemano cuánto dinero se podrá depositar, independientemente de cómo evolucione una sesión.

La plataforma también informa otras herramientas vinculadas con el control de la actividad. Entre ellas se encuentra la Pausa, que permite interrumpir temporalmente el acceso a la cuenta durante períodos que van desde 24 horas hasta seis meses. Durante ese tiempo, según explica Betsson, no es posible acceder a la cuenta ni recibir promociones.

Otra alternativa es la autoexclusión, destinada a quienes necesitan interrumpir el juego durante un período más prolongado. Según la información publicada por la compañía para Argentina, esta herramienta bloquea el acceso a la cuenta y la posibilidad de realizar apuestas durante dos años.

Estas herramientas tienen funciones diferentes. El límite establece un tope de tiempo o dinero; el Chequeo de realidad permite revisar cuánto duró una sesión; la Pausa interrumpe temporalmente el acceso y la autoexclusión establece una restricción más prolongada. Por eso, no deben interpretarse como mecanismos equivalentes.

La decisión de utilizar estos recursos puede formar parte de una estrategia de juego responsable. Sin embargo, establecer un límite no significa que una persona esté exenta de desarrollar un comportamiento problemático. Las señales de alerta pueden incluir ocultar cuánto dinero se utiliza, intentar recuperar pérdidas, descuidar otras actividades o intentar dejar de apostar sin conseguirlo, según la información oficial publicada por el Estado argentino.

Si el juego deja de ser una elección controlada y empieza a generar dificultades en la vida cotidiana, es importante pedir ayuda profesional. En Argentina, la línea 141 brinda asistencia, escucha y orientación ante situaciones vinculadas con la ludopatía y otros consumos problemáticos. El servicio es gratuito, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.