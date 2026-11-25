La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que cuenta con un trámite específico para los jubilados y pensionados que necesiten reclamar el pago de haberes que fueron suspendidos.

Se trata del formulario PS.6.236, un documento obligatorio para solicitar la reactivación de una prestación y volver a cobrar.

El procedimiento está destinado a quienes dejaron de percibir su jubilación o pensión por distintos motivos, como la falta de movimientos en la cuenta bancaria durante un período determinado, la detección de incompatibilidades o una ausencia prolongada del país sin notificación previa.

Es importante aclarar que la suspensión del pago no significa que ANSES haya dado de baja el beneficio. Para recuperar el cobro, los titulares deben presentar la documentación correspondiente y solicitar la activación de sus haberes.

¿Para qué sirve el formulario PS.6.236 de ANSES?

El formulario PS.6.236, denominado Reclamo de haberes, permite iniciar el trámite para reactivar una jubilación o pensión cuyo pago fue suspendido.

ANSES establece que los titulares deben presentar este documento junto con su DNI y la documentación que justifique la solicitud de reactivación.

El trámite está dirigido a personas jubiladas y pensionadas que necesitan recuperar el cobro de su prestación. Es gratuito y puede realizarse tanto de manera virtual como presencial, aunque esta última opción requiere solicitar un turno previo.

Los jubilados y pensionados pueden reclamar los haberes suspendidos ante ANSES mediante el formulario PS.6.236 Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué ANSES puede suspender el pago de una jubilación o pensión?

Existen distintos motivos por los cuales el organismo puede interrumpir temporalmente el pago de una prestación previsional. Entre las causas contempladas se encuentran:

Falta de cobro durante tres meses consecutivos: cuando el titular no se presenta a cobrar su prestación durante ese período.

Ausencia de movimientos bancarios: si la cuenta en la que recibe el beneficio no registra operaciones durante tres meses consecutivos.

Incompatibilidades: cuando ANSES detecta que existe alguna situación incompatible con el cobro de la prestación.

Ausencia prolongada del país: cuando el beneficiario permanece fuera de la Argentina durante un período extenso y no comunica su situación.

En estos casos, la suspensión no representa la pérdida definitiva de la jubilación o pensión. Sin embargo, es necesario iniciar el reclamo correspondiente para que ANSES evalúe la documentación y habilite nuevamente el pago.

¿Cómo hacer el trámite para activar los haberes suspendidos en ANSES?

Los jubilados y pensionados pueden solicitar la reactivación de sus prestaciones a través de dos modalidades: virtual o presencial.

Para realizarlo por internet, deben seguir estos pasos:

Reunir la documentación necesaria, incluido el formulario PS.6.236. Ingresar a Atención Virtual desde el sitio oficial de ANSES. Identificarse con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Reclamar un beneficio no cobrado”. Iniciar la gestión y adjuntar la documentación solicitada, incluidas las imágenes del DNI de frente y dorso.

También es posible realizar el trámite de manera presencial en una oficina de ANSES. Para eso, es necesario solicitar un turno previo y concurrir con toda la documentación requerida.