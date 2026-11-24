Canela, vinagre y agua hirviendo en una olla de acero inoxidable.

Los pisos del hogar acumulan suciedad, restos de grasa y olores como consecuencia del tránsito diario y el contacto con distintas superficies. Para mantenerlos limpios, existe un truco casero que combina tres ingredientes fáciles de conseguir y que puede utilizarse durante la limpieza doméstica.

Se trata de mezclar vinagre blanco, agua y canela, una preparación que permite remover la suciedad y dejar un aroma agradable en los ambientes sin necesidad de recurrir a productos perfumados.

Para qué sirve mezclar vinagre, canela y agua para limpiar los pisos

El método fue difundido por el portal Cocina Delirante y propone utilizar dos preparaciones diferentes para limpiar y perfumar las superficies. La primera combina vinagre blanco y agua, mientras que la segunda aprovecha la canela para aportar una fragancia intensa después de pasar el trapo.

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a desprender determinados residuos, manchas y acumulaciones de grasa. Por eso, suele incorporarse a distintas recetas de limpieza casera para tratar la suciedad de algunas superficies.

Una persona limpiando el piso con la mezcla de vinagre, agua y canela. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La canela, por su parte, se destaca por su aroma característico y se utiliza habitualmente en preparaciones domésticas para perfumar los ambientes. Su incorporación permite dejar una fragancia especiada en los pisos después de completar la limpieza.

Es importante aclarar que esta combinación no debe considerarse un desinfectante ni reemplaza los productos específicos para eliminar microorganismos, pero puede ayudar a la limpieza cotidiana .

Cómo preparar el limpiador casero de vinagre y canela

Para realizar este truco se necesitan ingredientes económicos y dos recipientes diferentes, ya que cada preparación se utiliza en una etapa distinta del procedimiento.

Los elementos necesarios son:

2 tazas de vinagre blanco.

Agua.

Canela en polvo o varias ramas de canela.

2 baldes.

Paso a paso:

Colocar medio litro de agua en uno de los recipientes y agregar el vinagre blanco. Mezclar hasta integrar ambos ingredientes. En una olla aparte, hervir agua con canela en polvo o varias ramas de esta especia. Dejar reposar la preparación hasta que se enfríe y pasarla al segundo recipiente. Barrer o aspirar el piso para retirar el polvo y los residuos sueltos. Pasar un trapo con la mezcla de agua y vinagre y dejar secar. Finalmente, utilizar la preparación de agua con canela para repasar la superficie y aportar aroma al ambiente.

Por qué recomiendan utilizar vinagre y canela en la limpieza del hogar

La combinación aprovecha las características de dos ingredientes que tienen funciones diferentes. Mientras que el vinagre ayuda a desprender determinados restos de suciedad, la canela aporta una fragancia natural que puede permanecer en el ambiente después de limpiar.

Sin embargo, antes de aplicar vinagre conviene probarlo en un sector poco visible para comprobar que no dañe el material. No se recomienda utilizarlo sobre mármol, piedra natural, superficies calcáreas o pisos sensibles a los ácidos, ya que puede deteriorarlos.

También es importante tener en cuenta que el vinagre no sustituye a un desinfectante doméstico registrado cuando se necesita eliminar microorganismos. Para esos casos, se deben utilizar productos adecuados para cada superficie y seguir las indicaciones del fabricante.