El calor comenzará a sentirse con mayor intensidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días, con temperaturas que superarán los 30 grados y podrían alcanzar los 34 °C hacia el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones cambiarán a lo largo de la semana, con algunas precipitaciones, jornadas de cielo parcialmente nublado y un marcado ascenso de las temperaturas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante los próximos días

Este miércoles 25 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C. Durante buena parte de la jornada predominará el cielo mayormente despejado, aunque hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para el jueves 26, el SMN anticipa un descenso de las temperaturas, con registros que oscilarán entre los 15 °C y los 27 °C. La nubosidad aumentará progresivamente y se esperan lluvias durante la tarde y la noche.

El viernes 27 volverá a subir la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 31 °C.

El calor se intensificará en el AMBA durante los próximos días: cuándo llegará el pico de 34 grados y qué temperaturas se esperan para el sábado y el domingo. Shutterstock

Cuándo llegará el pico de calor y qué temperatura se espera el fin de semana

El momento de mayor temperatura llegará el domingo 29 de noviembre. Según las previsiones del organismo meteorológico, la Ciudad de Buenos Aires podría alcanzar los 34 °C, después de una mañana con una mínima estimada de 22 °C.

La jornada estará marcada por el calor y el cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. El sábado 28 también tendrá registros elevados: se esperan 19 °C de mínima y 33 °C de máxima.

El ambiente cálido continuará durante los primeros días de la semana siguiente. Para el lunes 30, el SMN pronostica una máxima de 32 °C, mientras que el martes 1 de diciembre el termómetro podría llegar a los 30 °C.