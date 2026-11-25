El inicio de las obras de la línea F está cada vez más cerca. Luego de que el Gobierno de la Ciudad informara a comienzos de octubre que dos consorcios empresarios habían presentado sus propuestas técnicas para competir en la licitación para la construcción de la nueva línea de subterráneo, hoy se realizó la apertura de los sobres con las ofertas económicas.

“Tras analizar la documentación administrativa, legal, económica y técnica, la Comisión determinó que ambas propuestas cumplen con los requisitos establecidos en los pliegos y aconsejó su continuidad en el proceso licitatorio”, informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

Según informó la cartera a cargo de Pablo Bereciartua, el consorcio integrado por la filial de un gran conglomerado chino CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile presentó una oferta por un total de $ 2,42 billones. Por su parte, la unión entre el Grupo Roggio y Ghella presentó una oferta por $ 2,82 billones.

La diferencia entre ambas propuestas es de casi $ 400.000 millones, por lo que la oferta del consorcio integrado por CITIC Construction resultó aproximadamente un 14% más baja.

Según explicaron a El Cronista fuentes al tanto de la licitación, el próximo paso consiste en adjudicar a uno de esos dos consorcios y enviar el predictamen de adjudicación a la Procuración General de la Ciudad. “Generalmente, si dan el okay, después se firma el contrato. Queremos enviarlo a Procuración rápido, en menos de dos semanas”, aseguraron.

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