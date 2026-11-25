Las empresas mineras comenzaron a extender sus horizontes de producción en la Argentina. Mientras en San Juan se preparan nuevas inversiones para prolongar la explotación de oro, en Jujuy el descubrimiento de un cuerpo mineralizado permitirá proyectar otros 14 años de actividad en una mina que lleva casi un siglo en funcionamiento.

Aunque los cambios regulatorios mejoraron las condiciones para invertir en el país, la industria todavía tiene por delante una discusión sobre los costos laborales, la logística y la infraestructura para competir con otros mercados mineros.

Estos temas atravesaron el panel de minería del Encuentro de los Líderes, en el que participaron Marcelo Álvarez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Barrick Sudamérica; Rodolfo Micone, vicepresidente de Operaciones de Minera Aguilar; y Juan Biset, socio a cargo de Minería del estudio Nicholson y Cano.

En San Juan, Barrick prepara una ampliación de la inversión comprometida bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Veladero, que ya cumplió dos décadas de operación. La compañía trabaja en la expansión de las fases 8 y 9 del valle de lixiviación y, hasta el momento, desembolsó más del 50% del monto previsto.

Álvarez adelantó que, a principios de 2027, comenzará la construcción de la novena fase y que la empresa prevé ampliar el RIGI con otros u$s 420 millones.

La inversión permitirá prolongar la vida útil del yacimiento de oro mientras la provincia se prepara para el desarrollo de los proyectos de cobre. “Estamos hablando de un millón ochocientas mil onzas adicionales”, precisó el ejecutivo, quien estimó que ese volumen representaría exportaciones por alrededor de u$s 7000 millones en los próximos cuatro o cinco años.

En Minera Aguilar, las perspectivas de crecimiento cambiaron en septiembre, a partir de los resultados de una campaña de exploración. Hasta entonces, la empresa tenía previsto operar hasta el primer semestre de 2029.

“Hemos encontrado un cuerpo de casi 5 millones de toneladas”, adelantó Micone. La compañía lleva perforados 4500 metros y, según las primeras estimaciones, el mineral presenta leyes de entre 20% y 25% de plomo y zinc y 500 gramos de plata por tonelada.

El descubrimiento permitiría extender hasta 2043 la actividad de la mina jujeña, que cuenta con cerca de 450 operarios.

“Hoy podemos empezar a pensar en el desarrollo de la nueva mina”, sostuvo Micone, quien destacó el trabajo de los profesionales argentinos que participaron de la exploración.

La posibilidad de proyectar inversiones a largo plazo también estuvo presente en el análisis de los cambios regulatorios. Biset destacó las modificaciones a la Ley de Inversiones Mineras y a la Ley de Glaciares, además de la implementación del RIGI.

“La minería ocurre cuando se dan en simultáneo tres cosas: tenés que tener la geología, tenés que tener aceptación social y tenés que tener reglas”, explicó. Según el abogado, la Argentina cuenta con los recursos naturales y logró mejorar la aceptación social de la actividad en los últimos años, pero tenía una deuda en materia de seguridad jurídica.

El especialista consideró que el régimen modificó el análisis de riesgo que hacen las compañías al momento de decidir en qué país invertir . Recordó que Chile y Perú ya habían utilizado mecanismos para garantizar estabilidad a los proyectos mineros y destacó que, a diferencia de otras industrias, las inversiones del sector contemplan plazos de varias décadas.

A los tres factores, Álvarez sumó un cuarto: la competitividad. Según explicó, antes del RIGI, la carga tributaria total en la Argentina rondaba el 58%, mientras que en Chile, Perú, Australia y Canadá se ubicaba cerca del 40%.

“El Régimen vino a ayudar a que Argentina vuelva a ser competitiva en este factor”, sostuvo. Ahora, agregó, la discusión pasa por los costos laborales, el transporte y las obras que necesita el país para acompañar las próximas inversiones.

Entre ellas, mencionó la infraestructura energética que demandarán los proyectos de cobre, además de la construcción de carreteras y el desarrollo de la red ferroviaria. También remarcó la necesidad de preparar a las localidades que recibirán nuevos habitantes a medida que comiencen las obras.

La capacidad de la industria nacional para abastecer a los nuevos proyectos mineros fue otro de los temas que plantearon los ejecutivos. Actualmente, Barrick trabaja con 343 proveedores sanjuaninos, a los que destina alrededor de u$s 600 millones anuales, mientras que Minera Aguilar cuenta con una cartera de entre 400 y 500 empresas.

Álvarez adelantó que la Cámara Minera de San Juan decidió crear una mesa permanente de trabajo con empresarios locales y de otras provincias interesados en abastecer a las compañías del sector. También incorporarán al sistema financiero para conocer las necesidades de quienes requieren capital para ampliar su capacidad.

Barrick ya había implementado una modalidad similar, con reuniones semanales con las cámaras empresariales. El ejecutivo explicó que esos encuentros permitieron conocer a fabricantes que tenían productos para ofrecer , pero que todavía no contaban con la escala necesaria para responder a la demanda de la minera.

Entre los rubros con posibilidades de crecer, destacó a la industria metalúrgica argentina. La compañía comenzó a trabajar con pequeñas empresas de San Juan para recuperar piezas de desgaste y repuestos de maquinaria pesada de marcas como Caterpillar, que luego vuelven a utilizarse en Veladero.

En Aguilar también trabajan con empresas cercanas a la mina y con el Gobierno de Jujuy para ampliar la participación de proveedores locales. Micone explicó que, por las características de la explotación subterránea, buena parte de los repuestos que requiere la operación son muy específicos.

Para Biset, además de conocer las exigencias técnicas de la industria, las empresas argentinas deberán contar con acceso al financiamiento.

El abogado señaló que abastecer a una minera exige responder a una provisión permanente, las 24 horas del día, en condiciones extremas, lo que en muchos casos requiere inversiones previas.

En ese sentido, planteó que las propias compañías extractivas podrían financiar a quienes las abastecen. Desde Nicholson y Cano ya estudian alternativas para adaptar la normativa vigente y facilitar ese tipo de acuerdos.

“Para mí, la fuente principal de este financiamiento es la propia empresa minera”, afirmó.

La llegada de nuevos proyectos también plantea una discusión sobre qué sucederá con el empleo en las provincias una vez que terminen las obras. Micone explicó que durante la construcción de una mina puede haber picos de entre 3000 y 4000 trabajadores, mientras que, cuando comienza la producción, esa cifra puede reducirse a entre 400 y 500 personas.

El ejecutivo consideró que las inversiones en energía, gas y agua también deben permitir el desarrollo de actividades como el turismo, la agricultura y la ganadería, que puedan absorber parte de esa mano de obra.

“No queremos pueblos o provincias dependientes de la minería”, sostuvo Álvarez. El representante de Barrick planteó que los ingresos que genera la extracción de minerales deben servir para ampliar la matriz productiva de las regiones donde operan las compañías.

En Veladero, por ejemplo, el 1,5% de las ventas se destina a un fideicomiso para financiar obras de infraestructura social. Entre las últimas aprobadas figura la construcción de un parque solar comunitario en el departamento de Iglesia, que inyectará energía a la red y permitirá abastecer a la población y a las empresas que adhieran al sistema.

También trabajan en la recuperación de canales y defensas hídricas para mejorar el aprovechamiento del agua y favorecer el desarrollo de otras actividades productivas en San Juan.

De cara a los próximos años, Álvarez estimó que, si bien los proyectos aprobados ya comenzaron a generar inversiones, el mayor volumen de actividad se verá dentro de dos a cuatro años.

El ejecutivo remarcó que ese período debe aprovecharse para formar a los trabajadores que demandarán las nuevas operaciones y preparar a los fabricantes nacionales para abastecerlas.

“Hay que identificar qué tiene Argentina para ofrecer”, sostuvo.