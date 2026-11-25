Los movimientos de los mercados financieros internacionales volvieron a poner bajo presión a las economías emergentes y elevaron la preocupación por el costo del financiamiento. En ese escenario, el riesgo país argentino se convirtió en uno de los indicadores que sigue de cerca el mercado, en medio de las dudas sobre la capacidad de los países para sostener sus compromisos de deuda cuando se interrumpe el crédito externo.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, atribuyó buena parte de la reciente suba del riesgo país a un fenómeno financiero global que tiene nombre propio: sudden stop. Durante el Encuentro de Líderes, organizado por El Cronista y la revista Apertura, el funcionario explicó por qué considera que la Argentina está mejor preparada que en crisis anteriores para atravesar ese escenario.

La exposición reunió a referentes del ámbito político, económico y empresarial para debatir sobre los principales desafíos del país y las perspectivas de la economía.

Qué es un sudden stop y cómo impacta en el riesgo país

Daza describió el sudden stop como una interrupción repentina de los flujos de capital y del crédito. Se trata de un episodio estudiado por la literatura económica que, según señaló, suele repetirse en los mercados emergentes y obliga a los países a enfrentar una reducción abrupta del financiamiento disponible.

Daza atribuyó buena parte de la reciente suba del riesgo país a un fenómeno financiero global que tiene nombre propio: sudden stop Fuente: Captura de pantalla

El viceministro ubicó el comienzo del shock global en septiembre, aunque explicó que sus señales se habían desarrollado de manera gradual. Entre los factores que mencionó estuvieron la crisis de Irán, los problemas en el estrecho de Ormuz, el aumento del precio del petróleo y las presiones inflacionarias.

“En el último mes, les diría yo, lo que ha pasado en el mundo ha sido el principal driver de lo que pasa con el riesgo país en Argentina”, afirmó.

Según Daza, los episodios de sudden stop suelen presentar cuatro características: se fortalece el dólar, caen los activos de mayor riesgo, comienzan a retroceder los precios de las materias primas y los países más vulnerables sufren las consecuencias del freno del crédito.

En el caso argentino, sostuvo que el impacto internacional se amplifica por dos factores propios: la historia de incumplimientos de deuda y la incertidumbre electoral. Sobre este último punto, planteó que el Gobierno busca dejar atrás los cambios bruscos de orientación económica entre una elección y otra.

Según Daza, los episodios de sudden stop suelen presentar cuatro características Fuente: Captura de pantalla

Por qué Daza dice que la Argentina está mejor preparada para el sudden stop

El funcionario afirmó que la Argentina cuenta con una combinación de condiciones macroeconómicas que la diferencia de otros países emergentes. En particular, destacó el equilibrio fiscal, el superávit de cuenta corriente, la capacidad exportadora, la solvencia bancaria y la flexibilidad cambiaria.

Daza explicó que un déficit de cuenta corriente implica que una economía gasta más de lo que genera y debe financiar esa diferencia con recursos del exterior. Cuando el crédito se interrumpe, esos países se ven obligados a reducir el gasto, lo que puede afectar la actividad económica y empeorar sus cuentas fiscales.

“Cuando se produce un sudden stop, de repente cuando se frena el crédito, tienes que ajustar el gasto”, señaló.

En cambio, según el análisis que presentó, la Argentina es el único país de los que comparó en América Latina que actualmente combina superávit fiscal y superávit de cuenta corriente. Esa situación, afirmó, permite atravesar el shock sin necesidad de reducir el gasto público o privado para compensar la falta de financiamiento externo.

“Frente a la eliminación del crédito externo, frente al sudden stop, en Argentina no tenemos que bajar el gasto”, sostuvo.

Daza también aseguró que el país llega a este episodio con una posición más sólida que en otros momentos de su historia. “Nunca en nuestra historia habíamos llegado con esta situación a enfrentar un sudden stop”, afirmó.

El superávit de cuenta corriente, la capacidad exportadora, la solvencia bancaria y la flexibilidad cambiaria diferencian a la Argentina de otros países. Fuente: Captura de pantalla

Solvencia argentina: el argumento de Daza sobre la deuda

Otro de los puntos centrales de la presentación fue la diferencia entre solvencia y liquidez. Daza sostuvo que la Argentina es solvente, pero reconoció que el mercado mantiene dudas sobre la capacidad de refinanciar los vencimientos y renovar la deuda.

“Somos un país absolutamente solvente”, afirmó, al referirse a la evolución de la deuda en relación con el producto y a las perspectivas de crecimiento de las exportaciones y de los flujos de inversión.

Según el viceministro, esos ingresos futuros permitirán reducir la relación entre la deuda externa y las exportaciones. Sin embargo, señaló que la preocupación del mercado se concentra en la liquidez necesaria para afrontar los pagos y realizar el rollover de los compromisos.

En ese sentido, aseguró que el programa financiero de 2027 está cubierto. Daza mencionó vencimientos por u$s 5.000 millones correspondientes a emisiones locales y afirmó que, si el mercado no vuelve a abrirse, el Gobierno ya solicitó activar el swap con China por otros u$s 5.000 millones para cubrir esos compromisos.

"El programa financiero de 2027 está cubierto", dijo Daza. Fuente: Captura de pantalla

“El programa financiero del 2027 está absolutamente cerrado”, reafirmó.

Bancos y tipo de cambio: las otras fortalezas que destacó Daza

El viceministro también puso el foco en la solvencia del sistema financiero argentino. Según los datos que presentó, el capital regulatorio de los bancos supera el 30% de los activos ponderados por riesgo, frente al mínimo del 8% que mencionó como exigencia de Basilea.

Daza sostuvo que esa capitalización reduce la vulnerabilidad del sistema ante una crisis financiera y permite enfrentar mejor un escenario de interrupción del crédito.

En materia cambiaria, destacó el esquema de flotación entre bandas y señaló que el peso se depreció frente al dólar en una magnitud similar a la de otras monedas de la región, aunque con diferencias según el período de comparación.

Para el funcionario, la flexibilidad cambiaria permite absorber parte del shock externo sin recurrir a un ajuste abrupto.



