El viceministro de Economía, José Luis Daza, reveló que el Gobierno ya envió la solicitud para activar u$s 5000 millones del swap con China. El funcionario ratificó el programa financiero, pero explicó que, en caso de no conseguir refinanciar vencimientos locales, contarían con esos fondos.

El funcionario que ladea a Luis Caputo explicó que la deuda argentina es hoy más solvente que hace dos años y que trepa al 70,5% del PBI, considerando incluso la deuda intra Estado.

Sin embargo, reconoció que surgieron dudas sobre las emisiones de los Bonares, denominados AO27, que vencen el año que viene, y aseguró que están cubiertos todos los vencimientos del año próximo.

“Sabemos que han surgido preocupaciones, en particular a las emisiones locales. En el caso de que el mercado internacional de deuda no se reabra -porque yo creo que mucha gente está descontando que el mercado no se va a reabrir, aunque dada la historia de los sudden stops, nosotros creemos que es factible que se reabra-, el Gobierno argentino ha mandado la solicitud para activar el swap chino por u$s 5000 millones para cubrir estos vencimientos”, dijo Daza en el Encuentro de Líderes de El Cronista.

Además, agregó que lo que se trabaja hacia adelante es en “seguir construyendo los buffers para que el mercado encuentre certidumbre en el futuro, trascendiendo el 2027″.

Respecto de los plazos planteados, Daza explicó que el mundo atraviesa un sudden stop, que se gestó desde el estallido del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, pero que detonó en septiembre, lo que endureció las condiciones de crédito globales, pero que tienen una duración determinada de no más de un año.

Caputo y Daza habían anticipado esta herramienta ante inversores en el marco de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial en Tailandia. Si bien el anuncio había sido bien recibido, ya con el riesgo país en una suba lenta pero persistente, algunos inversores planteaban que servía saber el cómo, pero que el mercado quiere ver los fondos. Quizás en respuesta a eso, Economía anunció la activación de la herramienta que tenían a disposición.

En un contexto de volatilidad persistente, con un riesgo país que recortó la suba inicial, pero cerró en 1063 puntos, y los dólares financieros retrocedían desde sus máximos y el oficial minorista ganaba terreno, Daza agregó que lo que se trabaja hacia adelante es en “seguir construyendo los buffers para que el mercado se calme con respecto al futuro, trascendiendo el 2027″.

Respecto de los plazos planteados, Daza explicó que el mundo atraviesa un sudden stop, que se gestó desde el estallido del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, pero que detonó en septiembre, lo que endureció las condiciones de crédito globales, pero que tienen una duración determinada de no más de un año.

Es por eso que confía en que Argentina podrá recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda en el mediano plazo. En parte, esto responde a que el tipo de crisis global que transcurre (sudden stop), no suele extenderse por más de 12 meses, siendo el primer trimestre el más complejo: “Ahí es donde sube el riesgo país y en donde caen los activos de riesgo. El peor momento tiende a ser el primer trimestre, el segundo ya menos y después el riesgo país empieza a descender hasta volver a los niveles anteriores. Entonces, si este sudden stop sigue los patrones históricos, nosotros de aquí a unos meses deberíamos ver cómo el riesgo país empieza a caer nuevamente”.

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