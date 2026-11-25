El SMN alerta por lluvias intensas y un posible ciclón tropical este lunes 21 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difunde una alerta amarilla por fuertes tormentas que podrían afectar gran parte de la jornada de este miércoles 25 de noviembre en Misiones.

El organismo advierte condiciones meteorológicas adversas que pueden cambiar a lo largo del día según el avance de los fenómenos. Por esta razón, recomienda revisar el mapa oficial antes de salir de casa.

Alerta amarilla por tormentas en Misiones: qué fenómenos se esperan este miércoles 25

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, durante este miércoles podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas en distintos puntos de Misiones.

Los fenómenos meteorológicos previstos incluyen:

Lluvias abundantes en cortos períodos.

Precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros.

Frecuente actividad eléctrica.

Caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento.

Hasta cuándo hay alerta amarilla por tormentas en Misiones

El aviso meteorológico contempla una vigencia que abarca gran parte del miércoles. La advertencia está activa desde las primeras horas de la madrugada hasta las 20:59, por lo que incluye tanto la mañana como la tarde.

25 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 40-70 mm (NEA) 🟨 20-40 mm (Cuyo) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ​🌬️ Viento 🟨 30-45 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h (costa bonaerense) 🟨 40-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h (Patagonia) 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/fCVvBJREG4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 25, 2026

Durante las próximas franjas horarias, se espera el desarrollo de tormentas que podrían intensificarse en distintos momentos, con lluvias abundantes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El SMN también contempla la posibilidad de que algunas tormentas alcancen características localmente severas, por lo que es importante prestar atención a los comunicados oficiales y a los cambios en el nivel de alerta.

Qué recomendaciones seguir ante las fuertes tormentas, el granizo y las ráfagas de viento

Alerta amarilla en Misiones por fuertes tormentas. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Frente al pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo , los organismos oficiales recomiendan tomar precauciones para reducir los riesgos durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran: