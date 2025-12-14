Faltan pocos días para Navidad y las familias ya comienzan a planificar el menú para la mesa festiva. Entre los platos más tradicionales, la lengua a la vinagreta se destaca como una opción fresca, sabrosa y perfecta para compartir en esta época del año.

Aunque para algunos puede parecer un plato exótico, lo cierto es que su preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes, aunque sí un poco de paciencia para lograr la textura ideal.

¿Qué se necesita para preparar lengua a la vinagreta?

Para esta receta, los ingredientes básicos son:

1 lengua de vaca

2 hojas de laurel

1 cebolla

1 diente de ajo

1 morrón rojo

1 morrón verde

1 taza de aceite (preferentemente de oliva)

1 taza de vinagre de vino

Sal y pimienta a gusto

Opcional: aceitunas y alcaparras para decorar

Fácil y rápido: ¿cómo preparar lengua a la vinagreta?

Este plato requiere pocos pasos, pero demanda paciencia ya que su cocción lleva varias horas para lograr la textura perfecta:

Cocción de la lengua : colocar la lengua en una olla grande con agua, sal, laurel y especias. Hervirla a fuego medio durante unas 2 horas, hasta que esté bien tierna.

Enfriar y limpiar : retirar la lengua, dejarla enfriar y quitarle la piel con cuidado.

Cortar y aderezar : cortar la carne en láminas finas y colocarlas en una fuente. Preparar la vinagreta mezclando aceite, vinagre, cebolla y morrones picados, más sal y pimienta.

Reposo: verter la vinagreta sobre la lengua y dejar reposar en la heladera al menos 1 hora para que los sabores se integren.

Este plato se sirve frío y es ideal como entrada o acompañamiento. Si se le quiere dar un toque gourmet, sumar aceitunas verdes y alcaparras.

Valor nutricional de este plato

Además de ser delicioso, este plato también es nutritivo. Cada porción aporta:

Calorías : 300

Proteínas : 25 g

Grasas : 20 g

Carbohidratos: 4 g

Además, es una excelente fuente de hierro y vitaminas del complejo B, lo que lo convierte en una opción nutritiva para las fiestas.