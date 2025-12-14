En esta noticia

Faltan pocos días para Navidad y las familias ya comienzan a planificar el menú para la mesa festiva. Entre los platos más tradicionales, la lengua a la vinagreta se destaca como una opción fresca, sabrosa y perfecta para compartir en esta época del año.

Aunque para algunos puede parecer un plato exótico, lo cierto es que su preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes, aunque sí un poco de paciencia para lograr la textura ideal.

Te puede interesar

Vitel toné económico, súper fácil y delicioso: cómo hacer el clásico de Navidad sin gastar de más

Te puede interesar

Pan dulce sin harina y sin azúcar: la receta fácil y rápida para hacer este postre navideño

¿Qué se necesita para preparar lengua a la vinagreta?

Para esta receta, los ingredientes básicos son:

  • 1 lengua de vaca
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 1 morrón verde
  • 1 taza de aceite (preferentemente de oliva)
  • 1 taza de vinagre de vino
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: aceitunas y alcaparras para decorar
Canva

Fácil y rápido: ¿cómo preparar lengua a la vinagreta?

Este plato requiere pocos pasos, pero demanda paciencia ya que su cocción lleva varias horas para lograr la textura perfecta:

  • Cocción de la lengua: colocar la lengua en una olla grande con agua, sal, laurel y especias. Hervirla a fuego medio durante unas 2 horas, hasta que esté bien tierna.
  • Enfriar y limpiar: retirar la lengua, dejarla enfriar y quitarle la piel con cuidado.
  • Cortar y aderezar: cortar la carne en láminas finas y colocarlas en una fuente. Preparar la vinagreta mezclando aceite, vinagre, cebolla y morrones picados, más sal y pimienta.
  • Reposo: verter la vinagreta sobre la lengua y dejar reposar en la heladera al menos 1 hora para que los sabores se integren.

Este plato se sirve frío y es ideal como entrada o acompañamiento. Si se le quiere dar un toque gourmet, sumar aceitunas verdes y alcaparras.

Te puede interesar

El ejército más temido del planeta vuelve a la carga e invierte millones en nuevos tanques para dominar el mundo

Te puede interesar

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por cinco días seguidos: a qué zonas afecta

Valor nutricional de este plato

Además de ser delicioso, este plato también es nutritivo. Cada porción aporta:

  • Calorías: 300
  • Proteínas: 25 g
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 4 g

Además, es una excelente fuente de hierro y vitaminas del complejo B, lo que lo convierte en una opción nutritiva para las fiestas.