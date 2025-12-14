En esta noticia
Faltan pocos días para Navidad y las familias ya comienzan a planificar el menú para la mesa festiva. Entre los platos más tradicionales, la lengua a la vinagreta se destaca como una opción fresca, sabrosa y perfecta para compartir en esta época del año.
Aunque para algunos puede parecer un plato exótico, lo cierto es que su preparación es sencilla y no requiere demasiados ingredientes, aunque sí un poco de paciencia para lograr la textura ideal.
¿Qué se necesita para preparar lengua a la vinagreta?
Para esta receta, los ingredientes básicos son:
- 1 lengua de vaca
- 2 hojas de laurel
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 1 taza de aceite (preferentemente de oliva)
- 1 taza de vinagre de vino
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: aceitunas y alcaparras para decorar
Fácil y rápido: ¿cómo preparar lengua a la vinagreta?
Este plato requiere pocos pasos, pero demanda paciencia ya que su cocción lleva varias horas para lograr la textura perfecta:
- Cocción de la lengua: colocar la lengua en una olla grande con agua, sal, laurel y especias. Hervirla a fuego medio durante unas 2 horas, hasta que esté bien tierna.
- Enfriar y limpiar: retirar la lengua, dejarla enfriar y quitarle la piel con cuidado.
- Cortar y aderezar: cortar la carne en láminas finas y colocarlas en una fuente. Preparar la vinagreta mezclando aceite, vinagre, cebolla y morrones picados, más sal y pimienta.
- Reposo: verter la vinagreta sobre la lengua y dejar reposar en la heladera al menos 1 hora para que los sabores se integren.
Este plato se sirve frío y es ideal como entrada o acompañamiento. Si se le quiere dar un toque gourmet, sumar aceitunas verdes y alcaparras.
Valor nutricional de este plato
Además de ser delicioso, este plato también es nutritivo. Cada porción aporta:
- Calorías: 300
- Proteínas: 25 g
- Grasas: 20 g
- Carbohidratos: 4 g
Además, es una excelente fuente de hierro y vitaminas del complejo B, lo que lo convierte en una opción nutritiva para las fiestas.