Un supermercado liquida por Navidad un súper Smart TV de 43” full HD: cómo acceder a la oferta Fuente: Shutterstock

La Navidad está cada vez más cerca y para todas aquellas personas que desean renovar la televisión de su hogar, el supermercado más famoso del país lanzó recientemente una promoción imperdible para comprar un Smart TV de 43 pulgadas a $ 300.000. Dónde encontrar la oferta y cómo comprar el electrodoméstico.

Smart TV de 43″ a $ 300.000: dónde comprarlo

A través de su tienda online, el supermercado Coto lanzó una nueva promoción en la línea de electrodomésticos y venden televisores de tipo Smart TV de 43″ pulgadas con tecnología full HD a $ 319.989,69.

Un supermercado liquida por Navidad un súper Smart TV de 43” full HD: cómo acceder a la oferta Fuente: Coto Digital

Para acceder a la promoción, se debe ingresar en el sitio web de Coto Digital y filtrar la búsqueda en la sección “Electro” y “TV”. Luego, es importante buscar las ofertas y seleccionar el Smart TV que se encuentra en oferta.

Cómo es el Smart TV de 43″ en oferta

El televisor Smart TV de 43″ y full HD es de la marca Top House y cuenta con una serie de prestaciones que lo hacen más que atractivo para quienes buscan cambiar la televisión del hogar y prepararse, por qué no, para el Mundial del 2026 y vibrar con la Selección Argentina.

Entre las principales características que tiene este dispositivo, se encuentran las siguientes funciones:

Este Smart TV de 43″ con pantalla LED Full HD ofrece una experiencia visual nítida y envolvente, con resolución de 1920 × 1080 píxeles ideal para series, películas y deportes en alta definición.

Funciona con Android TV (versión 11) como sistema operativo, lo que permite navegar con facilidad por menús y descargar aplicaciones desde Google Play Store , además de acceder directamente a plataformas como Netflix , YouTube , Disney+ y Prime Video .

Integra Chromecast y Google Assistant , facilitando la transmisión de contenido desde dispositivos móviles y el control por voz sin complicaciones.

En cuanto a rendimiento, cuenta con un procesador Quad-Core de 1.5 GHz , 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno (parte disponible para uso del usuario), suficientes para uso diario y navegación fluida entre apps.

El sistema de sonido incorpora Dolby Audio con parlantes integrados que entregan un audio claro y equilibrado para películas y música.

Para conectividad, dispone de Wi-Fi Dual Band , Bluetooth 5.0 , 3 puertos HDMI (uno con ARC para audio mejorado), 2 puertos USB , salida óptica S/PDIF y Ethernet , facilitando la conexión de dispositivos externos como consolas, barras de sonido o discos duros.

Entre funciones adicionales se encuentran sintonizador digital con PVR y Timeshift , que permite grabar o pausar la TV en vivo, y modos de imagen adaptativos como modo deportes para optimizar la visualización según el contenido.

El diseño frameless le da un aspecto limpio y moderno, mientras que sus medidas compactas (95,5 cm de ancho × 61 cm de alto con base) y su peso liviano lo hacen fácil de ubicar en distintos espacios del hogar

Cómo comprar la TV en oferta en simples pasos

Para poder comprar el Smart TV de 43″ a $ 319.989,69 se deben seguir los siguientes pasos: