El mercado volvió a ajustar sus proyecciones para los próximos meses en una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), cuyas estimaciones se recibieron hasta el 4 de mayo. Los economistas anticiparon que el dólar oficial se ubicará en la zona de los $ 1670 a finales de 2026. Algo similar estiman para la cotización del dólar blue. En cuanto a la inflación, los analistas prevén un freno en la aceleración de los precios: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en el rango del 2% mensual, al menos hasta septiembre, descartando —por el momento— que el guarismo se sitúe consistentemente por debajo de ese umbral. Escuchá el capítulo completo