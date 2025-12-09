En esta noticia
Las galletitas de jengibre son un clásico de la Navidad que no solo conquista por su sabor, sino también porque es una actividad divertida para compartir con los más chicos.
Te contamos los ingredientes, tips y el paso a paso para que salgan perfectas.
Ingredientes para preparar galletas de jengibre caseras
Esta receta rinde unas 35 porciones y tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Para preparar las galletas se necesitan:
- 125 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 125 g de azúcar
- 1 huevo
- 2 cucharadas de miel
- 4 cucharaditas de jengibre fresco rallado (o 2 cditas. de jengibre en polvo)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 200 g de harina 0000
- 200 g de harina leudante (o común con polvo de hornear)
- Glasé para decorar
¿Cómo preparar galletas de jengibre para Navidad?
Una vez reunidos los ingredientes, se deben seguir los siguientes pasos:
- Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema homogénea.
- Agregar el huevo y la miel e integrar bien.
- Incorporar los ingredientes secos tamizados (harinas, canela, nuez moscada, sal y jengibre). Mezclar hasta formar una masa.
- Refrigerar la masa envuelta en film por al menos 30 minutos.
- Estirar la masa con rodillo hasta 5 mm de grosor y cortar con moldes navideños.
- Hornear a 180°C durante unos 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
- Dejar enfriar en rejilla antes de decorar con glasé.
- Guardar en recipientes herméticos.
Tips para que las galletas navideñas salgan perfectas
Hacer galletas puede parecer complicado, pero con estos consejos saldrán perfectas:
- Usar mantequilla a temperatura ambiente para lograr una masa cremosa.
- Refrigerar la masa para que no pierda forma al hornearse.
- No amasar de más para evitar que la mantequilla se ablande.
- Cortar rápido y con moldes afilados para formas definidas.
- Hornear en bandejas frías para evitar deformaciones.
- Chequear que los bordes estén ligeramente dorados antes de sacar del horno.
- Decorar solo cuando estén frías para que el glasé no se derrita.