Las galletitas de jengibre son un clásico de la Navidad que no solo conquista por su sabor, sino también porque es una actividad divertida para compartir con los más chicos.

Te contamos los ingredientes, tips y el paso a paso para que salgan perfectas.

Ingredientes para preparar galletas de jengibre caseras

Esta receta rinde unas 35 porciones y tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Para preparar las galletas se necesitan:

125 g de mantequilla a temperatura ambiente

125 g de azúcar

1 huevo

2 cucharadas de miel

4 cucharaditas de jengibre fresco rallado (o 2 cditas. de jengibre en polvo)

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

½ cucharadita de nuez moscada

200 g de harina 0000

200 g de harina leudante (o común con polvo de hornear)

Glasé para decorar

Freepik

¿Cómo preparar galletas de jengibre para Navidad?

Una vez reunidos los ingredientes, se deben seguir los siguientes pasos:

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una crema homogénea.

Agregar el huevo y la miel e integrar bien.

Incorporar los ingredientes secos tamizados (harinas, canela, nuez moscada, sal y jengibre). Mezclar hasta formar una masa.

Refrigerar la masa envuelta en film por al menos 30 minutos.

Estirar la masa con rodillo hasta 5 mm de grosor y cortar con moldes navideños.

Hornear a 180°C durante unos 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

Dejar enfriar en rejilla antes de decorar con glasé.

Guardar en recipientes herméticos.

Freepik

Tips para que las galletas navideñas salgan perfectas

Hacer galletas puede parecer complicado, pero con estos consejos saldrán perfectas: