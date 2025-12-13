En esta noticia
Hay alerta meteorológica por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán por al menos cinco días, por lo que miles de argentinos deberán estar atentos al pronóstico. Además, se prevé una posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.
Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante su página web, en donde adelantó que las precipitaciones ya comenzaron este jueves pasado y seguirán hasta el domingo. Los fenómenos climáticos afectarán principalmente a la zona norte de Argentina.
Alerta por tormentas eléctricas: a qué zonas afectará
A partir de este jueves, las lluvias se verán principalmente a las provincias del norte argentino, aunque las gotas también llegarán a Buenos Aires durante la semana:
- Jueves: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires
- Viernes: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de Córdoba, San Luis, Mendoza
- Sábado: Salta, Jujuy, San Luis, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro
- Domingo: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, oeste de Río Negro, sur de Santa Cruz
- Lunes: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, norte de Corrientes.
¿Qué fenómenos climáticos se esperan?
De acuerdo al SMN, existe una alerta meteorológica naranja para algunas provincias, como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa, durante estos días.
De esta manera, el organismo indicó que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”. A su vez, pueden estar acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h”.
En ese sentido, se espera abundante caída de agua en cortos períodos. Precisamente, los valores de precipitación acumulada se colocarán entre 80 y 110 mm, aunque pueden superarse de forma puntual.
En las demás jurisdicciones, el grado de alerta es amarillo, por lo que los valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.