Hay alerta meteorológica por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán por al menos cinco días, por lo que miles de argentinos deberán estar atentos al pronóstico. Además, se prevé una posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mediante su página web, en donde adelantó que las precipitaciones ya comenzaron este jueves pasado y seguirán hasta el domingo. Los fenómenos climáticos afectarán principalmente a la zona norte de Argentina.

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por cinco días seguidos: a qué zonas afecta. Foto: SMN

Alerta por tormentas eléctricas: a qué zonas afectará

A partir de este jueves, las lluvias se verán principalmente a las provincias del norte argentino, aunque las gotas también llegarán a Buenos Aires durante la semana:

Jueves : Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Buenos Aires

Viernes : Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, norte de Córdoba, San Luis, Mendoza

Sábado : Salta, Jujuy, San Luis, Misiones, Mendoza, Neuquén, Río Negro

Domingo : Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, oeste de Río Negro, sur de Santa Cruz

Lunes: Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, norte de Corrientes.

¿Qué fenómenos climáticos se esperan?

De acuerdo al SMN, existe una alerta meteorológica naranja para algunas provincias, como Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Formosa, durante estos días.

De esta manera, el organismo indicó que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”. A su vez, pueden estar acompañadas por “frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h”.

En ese sentido, se espera abundante caída de agua en cortos períodos. Precisamente, los valores de precipitación acumulada se colocarán entre 80 y 110 mm, aunque pueden superarse de forma puntual.

En las demás jurisdicciones, el grado de alerta es amarillo, por lo que los valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.