El mercado argentino suma una nueva camada de Cedears y la novedad no pasa solamente por la cantidad. El verdadero dato es el tipo de compañías que empiezan a aparecer en la plaza local: uranio, tierras raras, infraestructura para inteligencia artificial, ciberseguridad, energía renovable y real estate defensivo. En otras palabras, sectores que hoy concentran buena parte de la narrativa global de Wall Street. La incorporación de estos 13 Cedear marca otro paso en la transformación del mercado local, donde cada vez más inversores buscan dolarizar cartera y, al mismo tiempo, capturar tendencias estructurales globales sin necesidad de abrir cuentas en el exterior. El nuevo listado incluye nombres ligados a algunos de los trades más calientes del mercado internacional: Entre los papeles que más llaman la atención aparece Cameco (CCJ), uno de los gigantes globales del uranio. La compañía quedó en el centro del renovado interés por la energía nuclear, especialmente después de que las grandes tecnológicas comenzaran a buscar fuentes energéticas estables para abastecer centros de datos e infraestructura vinculada a inteligencia artificial. También sobresale MP Materials (MP), una de las apuestas más directas al negocio de tierras raras, minerales clave para vehículos eléctricos, semiconductores, defensa y tecnología avanzada. Es un sector que ganó peso geopolítico tras las tensiones entre Estados Unidos y China por el control de cadenas estratégicas. Otro eje fuerte de esta nueva tanda de Cedear es la infraestructura tecnológica. CrowdStrike (CRWD) representa el negocio de ciberseguridad, uno de los segmentos con mayor crecimiento tras la explosión de ataques informáticos corporativos y estatales. Arista Networks (ANET), en tanto, se convirtió en una de las empresas más seguidas por el mercado debido a su exposición a redes de alta velocidad, nube e infraestructura para IA. La llegada de Nebius Group (NBIS) también va en esa dirección. La firma está vinculada al negocio de infraestructura para inteligencia artificial, uno de los temas más agresivamente valuados hoy en Nasdaq. Ahí aparece uno de los principales riesgos que advierten analistas: muchas de estas compañías llegan al mercado argentino después de fuertes subas en Wall Street y con valuaciones extremadamente exigentes. En energía aparecen varios perfiles distintos. NextEra Energy (NEE) expone a renovables y generación eléctrica, mientras que ConocoPhillips (COP) permite jugar petróleo tradicional. Golar LNG (GLNG), por su parte, suma exposición al negocio de transporte marítimo y gas natural licuado, un segmento que ganó protagonismo tras la reconfiguración energética global. El listado también incorpora Realty Income (O), uno de los REITs más conocidos de Estados Unidos y considerado históricamente un activo defensivo por su modelo de renta inmobiliaria dolarizada. Para muchos inversores locales, representa una forma indirecta de acceder al mercado inmobiliario estadounidense sin comprar propiedades. En consumo y tecnología financiera aparecen nombres como Fiserv (FISV), ligada al negocio de pagos digitales, y Hims & Hers (HIMS), vinculada a telemedicina y servicios de salud digital, un sector que sigue creciendo después de la aceleración que dejó la pandemia. Pero detrás del entusiasmo también aparece una advertencia importante. Varias de estas compañías cotizan hoy en zonas de máximos históricos o con múltiplos extremadamente elevados, especialmente las vinculadas a inteligencia artificial y tecnología. El riesgo es que entrar tarde o a trades dominados por la euforia suele ser una combinación peligrosa. O, dicho en lenguaje de mercado, no todo lo que sube con IA termina es Nvidia. El analista financiero Leandro Monnittola dijo a El Cronista que, dentro de las nuevas incorporaciones vía Cedear, algunos nombres se destacan por drivers puntuales de mediano y largo plazo. Para el experto, en el segmento energético, “uno de los casos más interesantes es ConocoPhillips (COP), la mayor empresa independiente de exploración y producción de petróleo y gas de Estados Unidos”. Más allá de un punto técnico atractivo, según Monnittola, “el mercado sigue de cerca el renovado interés de la compañía en Venezuela, luego de que enviara recientemente equipos para evaluar oportunidades de exploración tras casi dos décadas fuera del país”. El potencial de la apuesta está directamente vinculado a una eventual normalización del sector energético venezolano, aunque todavía persisten litigios históricos de deuda entre la empresa y el Estado venezolano. En salud y biotecnología, el estratega mencionó a Hims & Hers Health (HIMS) que “gana relevancia en medio de la fuerte competencia global por los tratamientos contra la obesidad basados en GLP-1″. “La compañía busca posicionarse en un mercado actualmente dominado por gigantes como Eli Lilly y Novo Nordisk, en un contexto donde la demanda por este tipo de medicamentos continúa acelerándose”, advirtió el estratega. En las últimas semanas, además, según dijo Monnittola, Hims & Hers alcanzó un acuerdo con Novo Nordisk para resolver disputas vinculadas a precios y comercialización de medicamentos GLP-1. Y agregó: “El entendimiento permitirá a la compañía distribuir tratamientos desarrollados por la firma danesa y ampliar su presencia dentro de uno de los segmentos de mayor crecimiento de la industria farmacéutica”. Por otro lado, Cameco Corporation (CCJ) aparece como uno de los jugadores más atractivos vinculados al resurgimiento de la energía nuclear. “La empresa canadiense es una de las mayores productoras de uranio del mundo y se ha visto favorecida por el incremento de la demanda energética global, la búsqueda de seguridad energética y la necesidad de reducir emisiones”, comentó el experto en declaraciones a este medio. “Además de la minería, Cameco participa en la fabricación de combustible y en servicios para reactores nucleares, lo que amplía su exposición al desarrollo futuro del sector”, deslizó. Monnittola también destacó el atractivo estructural de sectores que todavía se encuentran en etapas tempranas de desarrollo, pero que podrían mostrar un crecimiento significativo en los próximos años. NextEra Energy (NEE), por ejemplo, es actualmente uno de los mayores generadores mundiales de energía eólica y solar, “posicionándose como un actor clave dentro de la transición energética global”. En paralelo, destacó a MP Materials (MP) que ofrece exposición estratégica al mercado de tierras raras, cuya demanda continúa creciendo impulsada por la industria tecnológica, los vehículos eléctricos y el desarrollo militar. “La compañía posee y opera Mountain Pass, la única mina y planta de procesamiento de tierras raras actualmente operativa en Estados Unidos, un activo considerado clave dentro de la búsqueda de independencia energética y tecnológica frente a China”, concluyó el estratega.