El ejército más temido del planeta vuelve a la carga e invierte millones en nuevos tanques para dominar el mundo Fuente: Defensa

Alemania se prepara para dar un salto significativo en la modernización de su artillería pesada, en un contexto global marcado por crecientes tensiones y competencia militar, que posicionará a su ejército entre los más poderosos de todo el planeta.

En este sentido, el gobierno alemán trabaja en la aprobación de una inversión cercana a los 3.400 millones de euros destinada a la adquisición de más de 200 obuses autopropulsados RCH 155, un sistema de nueva generación que promete cambiar las capacidades militares del país.

Cómo son los nuevos tanques obus que comprará Alemania

El creciente interés por el tanque obus RCH 155 se explica por sus características técnicas. Se trata de un sistema equipado con un cañón L52 de 155 mm, capaz de ejecutar entre 6 y 8 disparos por minuto, incluso en movimiento.

El ejército más temido del planeta vuelve a la carga e invierte millones en nuevos tanques para dominar el mundo Fuente: Zona Militar

Además, el alcance de tiro de estos tanques obus que comprará Alemania llega a 54 kilómetros y cuenta con un azimut de 360 grados. Por su parte, posee un almacenamiento de municiones un 50% mayor que el de los modelos actualmente utilizados por el Bundeswehr.

En cuanto a la estructura, es importante destacar que este tipo de vehículos a rueda cuenta con distintas configuraciones posibles, lo que le otorga una movilidad superior en terrenos complejos y una capacidad de despliegue mucho más rápida.

Con esta inversión, Alemania busca incrementar su poder militar y reforzar su presencia estratégica no solo a nivel europeo si no mundial.

Más países de Europa adquirieron los tanques obus

El refuerzo alemán no solo impacta en sus propias fuerzas, sino que también se vincula con el creciente interés internacional por este moderno sistema.

El ejército más temido del planeta vuelve a la carga e invierte millones en nuevos tanques para dominar el mundo

A comienzos de año, Ucrania recibió sus primeros RCH 155 durante una ceremonia oficial en Kassel. De esta manera, las tropas ucranianas se transformaron en las primeras del mundo en entrenar y operar estos vehículos, incluso antes que el propio ejército de Alemania, responsable de su desarrollo.

Según los acuerdos vigentes, Kiev espera recibir 54 unidades, distribuidas en tres etapas, que serán claves en la renovación de su artillería en medio del conflicto que atraviesa el país.

Por otra parte, Suiza también tomó nota del potencial del RCH 155 y en noviembre del año pasado, el Ejército suizo confirmó su incorporación con el objetivo de reemplazar a los antiguos obuses M109 KWEST, que ya superan los cincuenta años de servicio.