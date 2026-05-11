El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026 es de $ 1.370 para la compra y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad del dólar oficial en la última semana, con un 46.31%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.63%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.495, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1390.0, según los datos registrados. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las condiciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: