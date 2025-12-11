El clásico lemon pie es uno de los postres más amados por los fanaticos de lo dulce. Esta reversión más liviana, sin harina ni azúcar, ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor.

¿Cómo hacer un lemon pie saludable sin harina ni azúcar?

La receta del lemon pie saludable reemplaza los ingredientes tradicionales por alternativas más naturales y nutritivas como avena en lugar de harina blanca, stevia o endulzante natural en reemplazo del azúcar y fécula de mandioca para espesar la crema de limón.

Además, no requiere manteca ni crema pesada, por lo que se convierte en un postre liviano, apto para quienes siguen planes sin gluten o sin azúcares añadidos.

Esta versión del clásico postre es más saludable y nutritiva.

Ingredientes del lemon pie saludable

Para la base:

1/2 taza de avena

1/4 taza de salvado de avena

Ralladura y jugo de 1/2 limón

Endulzante natural o stevia (a gusto)

1 cucharadita de polvo de hornear

Agua (cantidad necesaria)

Para la crema de limón:

1 limón (pulpa y parte amarilla)

1 taza de agua

Endulzante o stevia (a gusto

1 yema de huevo

3 cucharadas de fécula de mandioca

Para el merengue:

2 claras batidas a punto nieve

Endulzante o stevia (a gusto)

1 cucharadita de goma xántica

Paso a paso: cómo preparar el lemon pie saludable

Preparar la crema de limón

Licuar el limón entero con una taza de agua hasta obtener una mezcla uniforme. Colocar la preparación en una olla o jarrito, agregar la fécula, la yema y el endulzante, y cocinar a fuego medio sin dejar de batir. Cuando la mezcla espese, cocinar un minuto más y dejar enfriar. La textura final será elástica y brillante.

Armar la base

Inicialmente, hay que mezclar la avena, el salvado, el polvo de hornear, la ralladura de limón y el endulzante. Agregar agua de a poco hasta formar una masa moldeable.

Luego, dejar reposar unos minutos para que la avena absorba el líquido y luego colocar en un molde de silicona (22 cm aprox.). Llevar a horno medio (200 °C) durante 15 a 20 minutos, hasta que esté firme y ligeramente dorada.

Preparar el merengue sin azúcar

Para poder realizar este merengue es necesario Batir las claras a punto nieve con stevia o el endulzante de tu preferencia. Después, agregar una cucharadita de goma xántica si se quiere brindar más consistencia.

Armar y hornear

En este punto es necesario colocar la crema de limón sobre la base horneada y cubrir con el merengue. Llevar nuevamente al horno hasta que la superficie esté dorada.

Esta versión no utiliza harina o azúcar refinada.

¿Por qué este lemon pie es más saludable?

A diferencia de la versión tradicional, este postre no utiliza azúcar ni harinas refinadas. En su lugar, incorpora avena y salvado, que aportan fibra y mejoran la digestión, además de prolongar la sensación de saciedad.

El endulzante natural permite reducir el índice glucémico, mientras que la fécula de mandioca otorga textura sin recurrir a mantecas ni cremas pesadas.

De este modo, es una opción ideal para quienes siguen dietas saludables, buscan controlar el consumo de azúcar o simplemente desean una versión más liviana del clásico lemon pie.