El Banco Central bajó un cambio y desaceleró el ritmo de compra de dólares. Si bien el viernes compró u$s 110 millones y ya acumula 83 ruedas consecutivas con intervención positiva, en la primera semana de mayo sumó u$s 330 millones, una cantidad menor que las dos semanas previas. La mayor demanda de divisas del sector privado habría influido en la baja del volumen adquirido por la entidad conducida por Santiago Bausili. En la última semana de abril, en apenas cuatro días hábiles acumuló más: u$s 390 millones. Por su parte, entre el 20 y el 24 de ese mes compró u$s 745 millones. “En la semana la autoridad monetaria realizó compras de divisas por u$s 330 millones, mostrando contracción por segunda semana consecutiva”, consignó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras. Ese declive también se verifica en el porcentaje de compras con respecto al volumen operado en el Mercado Abierto Electrónico (MAE): en la semana pasada osciló entre 9% y 13%, mientras que en las dos previas había trepado hasta el 48 por ciento. Esa baja no sería debido a una estrategia del BCRA de intervenir menos para tener al dólar bajo control, sino por una mayor demanda de divisas del sector privado. “Los movimientos del tipo de cambio hoy no son claros: a veces el dólar baja, pero eso no viene de la mano con mayores compras. Por ende, veo más una cuestión del sector privado, donde probablemente estamos viendo un poco más de demanda que los meses anteriores. Aún no sabemos si es debido a mayores importaciones o por una mayor Formación de Activos Externos (FAE)”, explicó Federico Machado, economista del OPEN. De hecho, el dólar mostró una tendencia alcista en lo que va de mayo. El oficial trepó 1,1% en la primera semana y cerró el viernes a $ 1420 en la punta vendedora. Por su parte, el mayorista subió 0,5% y operó a $ 1398. Los únicos que retrocedieron fueron los financieros: el MEP cayó 1,1% y el Contado con Liquidación bajó 1 por ciento. Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, remarcó que la oferta de divisas es alta, por lo que abonó la tesis de una mayor demanda de privados: “Viendo los números de CIARA, no es que haya bajado la liquidación. Lo que no sabemos qué está ocurriendo es con la oferta de los petroleros. Lo que puede ocurrir es que la liquidación venga acompañada por más demanda del productor agrícola”. Para Claudio Caprarulo también incide el principio de mes en la demanda de divisas para pagar consumos en dólares: “Entre otros factores estacionales, juega la demanda para el pago de tarjetas de crédito”. “Por otro lado, en abril se reactivó el mercado de emisiones de deuda corporativa: se emitieron u$s 1410 millones, u$s 202 millones más que el total colocado entre febrero y marzo. Es posible que aún reste liquidar parte de esas operaciones”, agregó el director de Analytica. CRECEN LAS RESERVAS Desde que comenzó el programa de compras de divisas, el pasado 5 de enero, el Central sumó u$s 7481 millones, casi el 75% de la meta trazada por las autoridades. La progresión fue alcista mensualmente: en enero adquirió u$s 1158 millones, en febrero se alzó con u$s 1557 millones, y en marzo con u$s 1671 millones. Por su parte, abril fue el mes con más compras: u$s 2770 millones. Los analistas señalan que el segundo trimestre del año es crucial para fortalecer las reservas, ante un aumento de las liquidaciones por la cosecha gruesa. “Después no existirá otro momento de oferta elevada para poder comprar y recomponer reservas”, remarcó Menescaldi. Las tenencias brutas internacionales del BCRA trepan a u$s 46.056 millones. Según el informe monetario mensual, en abril las reservas aumentaron u$s 2464 millones con respecto a fines de marzo: “Sobre esta dinámica incidió principalmente la adquisición en el mercado de u$s 2770 millones por parte del BCRA. También contribuyó al aumento de las reservas la colocación de deuda en moneda extranjera en las licitaciones realizadas durante el mes de abril (Bonar 2027 y 2028). Por su parte, los pagos de obligaciones con organismos internacionales incidieron en el sentido opuesto”.