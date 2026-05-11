El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este lunes la prelista de convocados para el Mundial 2026, que comenzará dentro de un mes. El entrenador albiceleste le envió a la FIFA la nómina ampliada del combinado nacional y está compuesto por 55 jugadores que estarán disponibles para la base final que viajará a Estados Unidos. En la lista se encuentran gran parte de los jugadores que se consagraron campeones del mundo, con la presencia de Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez, entre otros. La ausencia más destacada fue la de Paulo Dybala, de escasa actividad en la Roma de Italia. Entre los convocados, hay 12 futbolistas del ámbito local. Por el lado de River, figuran Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Anibal Moreno. De parte de Boca, aparecen Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda. Por último, la lista sumó a Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, integrantes de Racing. El proceso ahora obliga al cuerpo técnico a realizar una selección final, que será de 26 futbolistas, que tendrá como fecha tope el 30 de mayo y será oficializada por la FIFA el 2 de junio, una semana antes del inicio de la Copa del Mundo. El primer compromiso de la Selección se jugará en Kansas City, el 16 de junio, ante Argelia. El segundo, planificado seis días después (22/6) en Dallas, tendrá como rival a Austria. Finalmente, cerrará la fase de grupos el sábado 27, nuevamente en Dallas, cuando enfrente a Jordania.