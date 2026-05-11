El financiamiento es, casi siempre, el eslabón más difícil en la cadena que separa una buena idea de un negocio viable. Para los emprendedores argentinos, conseguir capital en un entorno macroeconómico complejo y con acceso restringido al crédito representa uno de los mayores obstáculos al momento de escalar proyectos o simplemente sostener el crecimiento. Ya sea una startup tecnológica que busca validar su modelo de negocios o una Pyme con años de trayectoria que quiere dar el salto digital, la falta de fondos puede frenar en seco iniciativas con alto potencial productivo. En ese contexto, dos nuevas iniciativas llegan para ampliar el horizonte de posibilidades del ecosistema emprendedor local. Por un lado, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) acaba de poner en marcha Innova CFI, un fondo de riesgo orientado a startups de base científica y tecnológica que ofrece préstamos promedio de u$s 400.000 con condiciones de repago atadas al éxito comercial. Por el otro, TikTok —en alianza con New Ventures— lanzó #EmprendeEnTikTok, un programa de aceleración que combina capacitación gratuita con capital semilla de hasta u$s 30.000 en efectivo para pequeños y medianos negocios de todo el país. El Consejo Federal de Inversiones es un organismo con décadas de historia en el apoyo al desarrollo productivo de las provincias argentinas, pero con el fondo Innova CFI apuesta a un terreno nuevo: el financiamiento de riesgo para startups de base científica y tecnológica. El instrumento fue diseñado durante un año de trabajo, aprobado por los gobernadores del país a fines de 2025 y recién ahora sale a la cancha con su primera convocatoria. El mecanismo central es la deuda condicionada: los préstamos, con un monto promedio de u$s 400.000 por empresa, comienzan a repagarse únicamente cuando el proyecto alcanza el éxito comercial. Además, la cuota de devolución es proporcional a la facturación, lo que reduce considerablemente el riesgo para el emprendedor en las etapas más inciertas del desarrollo. El instrumento también es convertible, es decir, puede transformarse en participación accionaria según evolucione el proyecto. “Estamos poniendo en marcha un instrumento novedoso, que es un subproducto de varias conversaciones con fondos, con empresas, con sistemas de financiamiento argentino. Lo vamos a testear contra la realidad productiva, la realidad de las startups que necesiten ese tipo de inversiones”, explicó Ignacio Lamothe, titular del CFI. El primer llamado a inscripción se abre el 18 de mayo y cierra el 26 de junio. Luego, la convocatoria se repetirá cada cuatro meses, con la meta de que en el futuro opere como una ventanilla permanente. Este año se prevé seleccionar unos 10 proyectos; en 2026, con el calendario completo, la cifra podría trepar a 25. ¿A quién apunta? A compañías tecnológicas nacientes, sin distinción de vertical —agroindustria, salud, energía, software, y más—, siempre que tengan un nivel mínimo de desarrollo TRL-4, es decir, que hayan validado la viabilidad técnica de su producto al menos en entorno de laboratorio. También deben tener un máximo de 7 años de antigüedad, facturación anual inferior a u$s 700.000 y no haber recibido más de u$s 3 millones en inversión privada previa. Las condiciones completas y el modelo de contrato están disponibles en innova.cfi.org.ar. Mientras el CFI apunta al segmento de startups deep tech, TikTok llega con una propuesta pensada para Pymes y emprendimientos más que buscan escalar aprovechando el poder del marketing digital. El programa #EmprendeEnTikTok, desarrollado en alianza con New Ventures, ya tiene rodaje en México, Colombia y Perú –donde más de 20.000 emprendedores pasaron por sus clases abiertas– y en 2026 llega a Argentina con una apuesta explícitamente federal. El programa tiene dos grandes componentes. El primero son las clases virtuales y gratuitas sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido, abiertas a cualquier emprendedor del país, que se desarrollan entre abril y julio y quedan disponibles de forma permanente en la web. El segundo es el programa de aceleración propiamente dicho, que selecciona a 10 emprendimientos de todo el país para un proceso intensivo de nueve talleres con especialistas en estrategia de negocios, finanzas y crecimiento. Los tres proyectos más destacados avanzan luego a mentorías personalizadas, y los ganadores se anuncian en enero de 2027. Lo más llamativo del esquema de TikTok es el capital semilla: u$s 15.000 para el primer puesto, u$s 10.000 para el segundo y u$s 5.000 para el tercero. Y a diferencia de otros concursos, el dinero llega directamente a la cuenta del emprendedor, sin obligación de devolución ni restricción de uso. “Es un capital semilla puro, una inversión directa donde el emprendedor elige cuál es su necesidad”, subrayó Rocío González, coordinadora nacional del programa. Para acceder a la instancia de aceleración, los postulantes deben ser emprendimientos o MiPymes con al menos un año de operación en Argentina, una facturación mínima comprobable de u$s 10.000 en el último año fiscal, actividad registrada como persona física o jurídica, y un perfil de negocios en TikTok –aunque este último no es un requisito excluyente en términos de experiencia previa en la plataforma–. La convocatoria está abierta hasta el 5 de julio de 2026 en emprendeentiktok.com.