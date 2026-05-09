En este episodio te presentamos una inspiradora charla con el ex presidente del Grupo Cohen. Empezó a trabajar como cadete para un agente de bolsa y llegó a fundar una de las organizaciones financieras más importantes de Argentina. Relata su trayectoria, paso a paso, hasta lograr ese objetivo. Su llegada a Nueva York para estudiar el funcionamiento del mercado financiero y cómo el destino lo llevó profesionalmente a Inglaterra, el país de origen de su padre. Escuchá la entrevista de Guillermo “Willy” Laborda.