El brócoli es una de las verduras más saludables, aunque no siempre ocupa un lugar destacado en la dieta. Rico en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, este alimento aporta beneficios clave para la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Sin embargo, la forma en que lo cocinamos puede marcar la diferencia. Un estudio publicado en la revista Journal of Zhejiang University Science B analizó distintos métodos de cocción y descubrió cuál es el más eficaz para conservar sus propiedades nutricionales.

La mejor forma de cocinar el brócoli para obtener todos sus beneficios

Hervirlo, saltearlo o incluso cocinarlo al horno puede reducir significativamente su contenido de vitamina C, antioxidantes y compuestos bioactivos como los glucosinolatos, responsables de sus efectos protectores frente al cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

La investigación concluyó que la cocción al vapor es la técnica más adecuada. Este método evita el contacto directo con el agua, lo que permite mantener intactos los nutrientes. Además, conserva el color verde intenso, señal de que la degradación térmica es mínima.

Consejos para cocinarlo al vapor:

Cortar los ramilletes en tamaños similares.

Cocinar entre 4 y 6 minutos, hasta que estén tiernos pero firmes.

Retirar cuando el color sea verde brillante.

Este vegetal es mucho más que una guarnición. Entre sus principales beneficios se destacan: