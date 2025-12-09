Cuando la Navidad y las fiestas de fin de año se acercan, las típicas recetas de las comidas festivas vuelven a florecer. En este aspecto, el vitel toné es uno de los clásicos y existe una manera de prepararlo mucho más económica y que sale súper delicioso.

Cómo hacer el vitel toné súper económico e igual de rico

No hay ningún tipo de dudas que el vitel toné es una de las comidas de Navidad y Año Nuevo que más alegría despierta gracias a su inigualable sabor.

Sin embargo, hacerlo puede generar un importante gasto de dinero ya que la carne de res que se utiliza es el peceto, cuyo corte no es de los más económicos. No obstante, existe una variable que brinda la posibilidad de prepararlo con ingredientes más baratos.

Vitel toné económico, súper fácil y delicioso: cómo hacer el clásico de Navidad sin gastar de más Fuente: Archivo

De tal modo, para hacer el vitel toné económico y quedar de maravilla con los familiares y amigos con los que se comparta la cena de Nochebuena o el almuerzo de Navidad, se necesitará contar con los siguientes ingredientes:

Dos unidades del corte de carne palomita

Verduras para el caldo (zanahoria, apio, puerro, ajo)

Tres hojas de laurel

Media taza de mayonesa

Una cucharada de queso crema

Una lata de atún

Dos anchoas

Una cucharada de jugo de limón

Una cucharada de mostaza

Aceitunas verdes o negras

Dos huevos

Perejil fresco

Paso a paso: cómo hacer el vitel toné casero

Paso 1 : en una olla sellar las dos palomitas por ambos lados e incorporar los vegetales cortados en trozos para el caldo. Hervir durante una hora o hasta notar que la carne está tierna.

Paso 2 : retirar del fuego y dejar enfriar. Opcionalmente se puede llevar a la heladera mientras se prepara la salda del vitel toné.

Paso 3: en el vaso de una licuadora o procesadora, depositar la mayonesa, la lata de atún, la mostaza, el queso crema, las dos anchoas y las aceitunas. Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y agregar sal y pimienta a gusto.

Vitel toné económico, súper fácil y delicioso: cómo hacer el clásico de Navidad sin gastar de más Fuente: Archivo

Paso 4 : cortar la palomita en fetas y ponerlas en una fuente sobre una capa de la salsa e intercalar los trozos de carne con la preparación anterior.

Paso 5 : por último, decorar con huevo duro picado, perejil fresco y, opcionalmente, aceitunas negras o verdes.

Paso 6: llevar a la heladera y servir bien frío, ya sea al plato o en sandwiches.

Pan dulce de frutas abrillantadas: cómo hacerlo en simples pasos