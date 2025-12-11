La Navidad está a la vuelta de la esquina y con la llegada de una de las fechas más esperadas del año, las recetas de comidas frías empiezan a tomar protagonismo.

En este sentido, una de las preparaciones más típicas de la Navidad y Año Nuevo es el matambre de carne arrollado y hacerlo es mucho más sencillo de lo que parece, por lo que es una opción más que interesante para acompañar la cena de Nochebuena.

Qué se necesita para hacer matambre arrollado en Navidad

La clásica receta navideña consta de los siguientes elementos, los cuales son fundamentales para obtener el mejor resultado de todos:

1 matambre de vaca limpio y abierto.

4 huevos duros, 2 zanahorias cocidas y cortadas en tiras, 1 morrón rojo asado.

150 g de jamón cocido (opcional), espinaca o perejil picado.

2 dientes de ajo picados, sal y pimienta, aceite de oliva.

Hilo de cocina y papel film.

Para cocinar: caldo, agua o vino blanco.

Matambre arrollado en simples pasos y delicioso: cómo hacer el clásico de Navidad en minutos Fuente: Babyfacil

Paso a paso: cómo preparar el mejor matambre arrollado

Para sorprender a toda la familia y amigos en Navidad con un matambre arrollado de carne que sorprenda a todos los comensales y tenga un sabor único, se deberán seguir una serie de pasos que son fundamentales.

De tal modo, el clásico matambre arrollado de carne de Navidad y Año Nuevo consta de los siguientes pasos:

Paso 1: el matambre se acomoda bien extendido sobre una tabla y se condimenta de forma pareja, permitiendo que la superficie quede lista para recibir el relleno sin que la carne pierda su forma.

Paso 2: en un bol se integran los huevos picados, las zanahorias, el morrón, el jamón y las hierbas, logrando una mezcla equilibrada que aportará sabor y textura al centro del arrollado.

Paso 3: el relleno se distribuye sobre la parte central del matambre dejando un borde libre, lo que facilita el enrollado posterior y ayuda a que la preparación se mantenga compacta.

Matambre arrollado en simples pasos y delicioso: cómo hacer el clásico de Navidad en minutos Fuente: Cookit

Paso 4: el matambre se enrolla con firmeza desde un extremo y se sujeta con hilo de cocina cada pocos centímetros, garantizando que conserve su forma durante toda la cocción.

Paso 5: la pieza atada se cocina a fuego bajo en caldo, agua o vino durante alrededor de una hora y media, tiempo en el que la carne adquiere una textura tierna y pareja sin romperse.

Paso 6: al retirarlo de la olla, el arrollado se seca suavemente y se dora en horno o sartén, lo que genera una capa externa más firme y aporta un contraste atractivo al corte final.

Paso 7: una vez dorado, el matambre se deja enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la heladera, de modo que el relleno se asiente y permita obtener rodajas más prolijas y compactas al momento de servirlo.