La inflación porteña marcó 2,5% en abril, según confirmó este lunes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una baja frente al 3% de marzo. El dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC publicará el próximo jueves para todo el país. “Durante el mes de abril el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA - base 2021 = 100) registró un incremento de 2,5%, acumulando en los primeros cuatro meses del año una suba de 11,6%“, informó el organismo. De este modo, la variación interanual llegó a 32,4%, lo que representa una baja de 0,3 puntos respecto al mes anterior. Los rubros con mayor incidencia en el índice de precios fueron Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Salud, que en conjunto explicaron el 70,2% del alza general. Transporte aumentó 5,4%, con una incidencia de 0,60 p.p. en la variación mensual del IPCBA, como resultado de las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar. También influyeron, en menor medida, las alzas en los valores de los pasajes aéreos y en el boleto de colectivo urbano. Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,2% e incidió 0,45 p.p., debido a las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en el servicio de suministro de agua. En sentido contrario, las caídas en las tarifas residenciales del gas natural por red contribuyeron a quitarle presión a esta división. Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,4%, contribuyendo con 0,24 p.p. a la variación mensual del Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Leche, productos lácteos y huevos (2,5%) y Pan y cereales (2,0%). Las caídas en Frutas (-4,3%) aminoraron el alza de la división. Restaurantes y hoteles aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,23 p.p., como resultado de las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Por último, Salud se elevó 2,5% e incidió 0,22 p.p., al impactar principalmente los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Al analizar el IPC porteño por agrupaciones secundarios, se desprende que tanto los bienes como los servicios registraron una suba de 2,5% Según detalla el informe del IDECBA, la dinámica de los primeros en abril “respondió fundamentalmente a los incrementos en los valores de los combustibles y, en menor medida, a los aumentos en los precios de los alimentos (destacándose los lácteos y los panificados) y de las prendas de vestir". Por su parte, “el comportamiento de los servicios reflejó principalmente las subas en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con alzas en las cuotas de la medicina prepaga".