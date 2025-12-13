En Navidad, el pan dulce suele ser el protagonista de la mesa, pero también uno de los postres con más azúcar y calorías. Para quienes buscan una alternativa más liviana, existe una receta saludable de pan dulce sin harina refinada ni azúcar, ideal para disfrutar sin culpas durante las fiestas.

Esta versión es apta para personas con diabetes, dietas bajas en carbohidratos o quienes simplemente quieren cuidarse, sin resignar sabor ni textura. Además, se prepara en menos de una hora y rinde varias porciones.

¿Por qué elegir un pan dulce sin harina ni azúcar?

Este pan dulce es ideal para quienes quieren evitar el consumo de harinas. Esta receta permite reducir las calorías y reemplazarlas por ingredientes más nutritivos, ricos en fibras, grasas saludables y dulzor natural.

Según explicó el chef vasco Karlos Arguiñano, la clave está en utilizar frutas maduras y harinas alternativas, que aportan sabor y humedad sin necesidad de endulzantes artificiales.

Ingredientes para hacer pan dulce saludable sin harina ni azúcar

Con estas cantidades se obtienen 8 porciones de pan dulce:

Harina de almendras: 200 g

Huevos: 3 unidades

Bananas maduras: 2 unidades

Arándanos frescos o secos: 150 g

Nueces picadas: 100 g

Aceite de coco: 50 ml

Levadura química: 1 cucharada

Esencia de vainilla: 1 cucharada

Canela en polvo: 1 cucharada

Sal: una pizca

Paso a paso: cómo preparar pan dulce sin harina y sin azúcar

Los pasos para poder hacer este pan dulce

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde rectangular con aceite de coco.

Mezclar los ingredientes secos: en un bol, combinar la harina de almendras, la levadura, la canela y la sal. Agregar las nueces picadas.

Preparar la base húmeda: batir los huevos hasta que estén espumosos. Incorporar las bananas pisadas, el aceite de coco y la esencia de vainilla.

Unir ambas preparaciones: integrar los ingredientes húmedos con los secos y mezclar suavemente. Sumar los arándanos sin aplastarlos.

Hornear durante 30 a 35 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Para una presentación más festiva, se puede decorar con ralladura de naranja o arándanos extra.

