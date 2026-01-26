Huele a lujo | Este perfume de Mercadona es de las opciones favoritas para regalar en Navidad: se consigue por 12 euros. (Fuente: archivo).

El universo de la perfumería low cost sigue creciendo y Mercadona vuelve a colocarse en el centro de la escena con una fragancia que no pasa desapercibida. La cadena de supermercados ha apostado una vez más por aromas sofisticados a precios accesibles, ideales para quienes buscan un perfume elegante sin gastar una fortuna.

Dentro de su colección de unidades limitadas, una de las opciones más comentadas es Como Tú Sakai, un eau de parfum femenino que destaca por su carácter envolvente y su cuidada presentación. Pensado tanto para el uso diario como para regalar en Navidad, este perfume promete convertir cada momento en una experiencia especial.

Como Tú Sakai: ¿a qué huele el perfume de Mercadona?

Como Tú Sakai es una fragancia floral amaderada que combina notas intensas y sensuales. Su salida luminosa de gardenia aporta frescura y elegancia, mientras que el corazón de tuberosa suma un toque embriagador y femenino. El aroma se cierra con un fondo profundo de oud, que añade misterio y sofisticación.

El diseño del frasco acompaña esta propuesta olfativa: acabado nacarado inspirado en las perlas y una caja con forma de ostra, pensada para realzar la sensación de lujo y exclusividad.

¿A qué perfume caro se parece?

Esta colonia de Mercadona ha sido comparada con Tuberose Nue de Tom Ford, una fragancia icónica de alta gama. Aunque no se trata de una fórmula idéntica, ambas comparten el contraste entre una tuberosa sensual y un fondo oscuro y envolvente, una combinación característica de los perfumes más sofisticados.

Por un lado, el perfume de Tom Ford supera los 300 euros, mientras que la alternativa de Mercadona se posiciona como una alternativa low cost muy celebrado.

¿Cómo comprar el Como Tú Sakai?

El Eau de parfum mujer Como Tú Sakai se vende en frasco de 100 ml por 12 euros. Está disponible en la sección de Perfume y colonia dentro de Cuidado facial y corporal en tiendas Mercadona y en su sitio web.

Al tratarse de una edición limitada, conviene darse prisa, ya que suele agotarse rápidamente.