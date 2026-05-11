Tras asegurar la continuidad de su planta de Pacheco, la dueña de marcas como Oreo, Beldent, Terrabusi y Milka apuesta a la categoría estrella del momento: los alfajores, segmento que creció un 5 por ciento en 2025 a contramano del consumo masivo que creció un 2 por ciento, luego de caer un 16 por ciento en 2024, según Nielsen. “El año pasado sufrimos un poco. Este año queremos crecer más que el mercado en esta categoría que está performando muy bien, impulsada especialmente por los alfajores premium, y en la que tenemos marcas muy fuertes”, comentó a El Cronista Federico Andino, director de Marketing de Mondelez International Cono Sur, en la presentación de los lanzamientos 2026. Este crecimiento está impulsado, especialmente, por los alfajores premium. De hecho, hoy en el mercado el 60% de los productos son triples y el 40 por ciento simples, además, de haberse convertido en una categoría en constante innovación. De hecho, la ‘golosina’ típica argentina hoy representa más del 50% del total de chocolates del país. “Mientras el argentino consume 2 kilos de chocolates por año (en Europa son 7/8 kilos); 1 kilo son alfajores. Y esto es muy propio y único del mercado local”, detalló el ejecutivo. En alfajores, la firma tiene 24 productos con etiquetas como Milka, Terrabusi, Shot, entra otras y es, junto con Arcor, uno de los dos jugadores más importantes del mercado. Sin embargo, cada vez, hay más emprendedores y empresas que eligen esta categoría para lanzar nuevos productos que van entre los $ 500 a los $ 2000, sin tener en cuenta las marcas de nicho. La compañía viene desarrollando un plan de mejora de productividad a fin de “asegurar la sustentabilidad operativa de la planta de Pacheco que significó adecuar su ciclo productivo para ponerse a tono con la competitividad que requiere el mercado”, según comunicó la propia empresa a fines de 2025 cuando suspendió durante tres semanas la actividad en dichas instalaciones (Mondelez tiene otra fábrica en San Luis). En ese momento, la estadounidense, que produce galletitas, chocolates y golosinas en esa instalación, argumentó su medida en la caída del consumo y la necesidad de readecuar su capacidad a la demanda del mercado. “Como parte del plan de mejora de productividad que viene desarrollando, a fin de asegurar la sustentabilidad operativa de la Planta Pacheco, adecuó su ciclo productivo para ponerse a tono con la competitividad que requiere el mercado”, había informado. Así, hoy trabaja en cuatro avenidas de crecimiento: el consumidor; su negocio, para estar preparados para competir legítimamente en un mercado con cada vez más competidores; su gente, sus plantas y su producción y la sustentabilidad. “Apostamos a seguir creciendo en el país escuchando al consumidor y cubriendo todas las necesidades sabiendo que hoy lo que prima es cuidar el bolsillo”, indicó Paula Morrone, directora de Legales, Asuntos Corporativos y Gubernamentales para Cono Sur. Uno de cada dos argentinos consume alfajores regularmente y el momento elegido es post cena. Según datos propios de Mondelez, lo hacen, en promedio, seis veces al mes y el lugar favorito para comprarlos son los kioscos, si bien los supermercados tienen un peso importante. Para atraer al público más joven, la firma apuesta por la innovación, por ejemplo, con la pasta de maní. “Hoy se buscan nuevas experiencias con nuevas texturas, nuevos rellenos y coberturas. Y la pasta de maní empieza a competir con el dulce de leche”, explicó en detalle Josefina Risso Patrón, gerenta Senior de Marketing de Chocolates en Mondelēz International, quien también contó que el alfajor de chocolate blanco dejó de ser un nicho. Sin embargo, la compañía analiza muy bien antes de subirse a una tendencia. “Buscamos que sea realmente una tendencia y no una moda”, aseguró Andino.