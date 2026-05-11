El precio del dólar blue tras la apertura de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026 es de $ 1.380 para la compra y y $ 1400.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana fue de 17.95%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 20.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.510, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375. Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1420.0, según los datos registrados. Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. En primer lugar, es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios y, en segundo lugar, seguir los siguientes pasos: Luego de realizar todos los pasos, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV). En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las limitaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: