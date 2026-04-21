La gastronomía es uno de los grandes orgullos de América Latina. Desde los tradicionales asados argentinos hasta los emblemáticos tacos mexicanos, la cocina de la región se destaca por su identidad única, su diversidad y su herencia cultural. En ese contexto, un nuevo ranking internacional elaborado por Taste Atlas sorprendió al consagrar a un país latinoamericano como el poseedor del mejor plato de comida del continente. Se trata de una nación conocida por sus chipá, que logró superar a potencias gastronómicas como Argentina y Perú y quedarse con el primer puesto a nivel mundial. El país que lidera el ranking culinario global es Paraguay, gracias a su tradicional vorí-vorí, que obtuvo una puntuación de 4,6 estrellas en la evaluación de Taste Atlas. Este plato consiste en una sopa elaborada con bolitas de harina de maíz y queso, cocidas en un caldo que suele llevar pollo, verduras y hierbas aromáticas. Se trata de una preparación emblemática de la cocina paraguaya, presente tanto en hogares como en restaurantes de todo el país. El origen del vorí-vorí está ligado al uso histórico del maíz y las aves de corral en las prácticas culinarias guaraníes y, posteriormente, mestizas. Registros domésticos y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX documentan cómo las masas a base de maíz se moldeaban en dumplings densos para rendir los ingredientes durante períodos de escasez. Una de las características más distintivas del plato es justamente la densidad de estas bolitas, que absorben el caldo sin perder su forma. Esto le otorga a la sopa una consistencia espesa y reconfortante, sin necesidad de utilizar harina u otros espesantes. La elaboración del vorí-vorí comienza con la mezcla de harina de maíz finamente molida, queso rallado y una pequeña cantidad de grasa o caldo, hasta obtener una masa firme. Luego se forman pequeñas esferas que se cocinan lentamente en un caldo caliente, donde se inflan y se ablandan. La sopa se sazona con cebolla, ajo y perejil, y en algunas versiones se incorporan ajíes para aportar un toque más intenso de sabor. El plato se sirve apenas las bolitas alcanzan una textura uniforme. Suele acompañarse con mandioca hervida, ensaladas frescas, quesos suaves, infusiones de hierbas o bebidas sin alcohol. En algunos hogares, también puede servirse junto con cervezas livianas o vinos locales, según la ocasión. Según recomienda Taste Atlas, dos de los mejores lugares para probar este plato en Paraguay son Ña Eustaquia y Bolsi, ambos restaurantes ubicados en Asunción. “El vorí-vorí es uno de los mejores platos de Ña Eustaquia. Este es uno de los restaurantes paraguayos más tradicionales del país, con varias sucursales en Asunción y en el departamento Central, y su vorí-vorí siempre tiene un sabor rico, auténtico y casero”, destaca la reseña. Otra opinión resalta: “Por sus numerosas propiedades nutritivas y su increíble sabor, mi favorito es el vorí-vorí de pollo, aunque también puede prepararse con carne vacuna, cerdo o solo verduras y queso. Disfruto de esta delicia una vez por semana”.