Los panqueques son uno de los platos más clásicos, pero en muchas ocasiones no forman parte de las dietas más saludables por su alto contenido calórico. Sin embargo, existe una opción saludable. Para poder hacer los panqueques saludables que no llevan harina ni azúcar y que salen súper esponjosos, se necesitará contar con una serie de ingredientes. De tal modo, la preparación es muy sencilla y uno de los puntos más positivos es que están listos en tan solo algunos minutos. Para llevar a cabo esta receta, será importante contar con estos elementos: