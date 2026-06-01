Presentan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad. (Fuente: Freepik).

En un avance histórico para el transporte de alta velocidad, Japón lanzó el primer tren del mundo capaz de superar los 600 km/h, rompiendo todos los récords de velocidad existentes y marcando un antes y un después en la movilidad terrestre.

Se trata del Maglev Serie L0, un tren bala desarrollado por la Central Japan Railway Company en colaboración con Mitsubishi Heavy Industries y Nippon Sharyo, que en pruebas recientes alcanzó los 603 km/h, superando el récord anterior del MLX01, que había llegado a los 581 km/h.

Cómo es el tren más veloz del mundo

Este tren representa la máxima expresión de la tecnología SC Maglev (levitación magnética superconductora). A diferencia de los trenes convencionales, el Maglev Serie L0 no toca los rieles: emplea un sistema de imanes superconductores y bobinas en la vía que lo elevan aproximadamente 10 centímetros sobre el suelo, eliminando por completo la fricción.

El trayecto inicia con ruedas de goma y, a medida que aumenta su velocidad, “flota” sobre la vía, lo que le permite alcanzar velocidades extraordinarias. Su diseño aerodinámico es fundamental: la nariz de la locomotora se extiende por 15 metros, optimizando el flujo de aire y disminuyendo la resistencia al desplazarse a más de 600 km/h.

Lanzan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad (foto: Wikimedia Commons).

Japón ha estado a la vanguardia en esta competencia durante décadas. Desde los primeros estudios en la década de 1970 con los trenes Shinkansen, el país asiático ha consolidado su posición: de los diez trenes más veloces del mundo, cinco son japoneses. Por otro lado, China dispone del Shanghai Maglev, que alcanza los 430 km/h, pero todavía se encuentra detrás de las cifras niponas.

¿Cuándo iniciará sus operaciones el nuevo tren Maglev?

De acuerdo a National Geographic, el Maglev Serie L0 formará parte de la línea Chuo Shinkansen, un proyecto ambicioso que revolucionará las conexiones entre las principales ciudades de Japón. Se anticipa que entre en operación comercial entre 2034 y 2035 en el trayecto Tokio-Nagoya , reduciendo el tiempo de viaje a únicamente 40 minutos.

Lanzan el primer tren del mundo en superar los 600 km/h que rompe todos los récords de velocidad (foto: Wikimedia Commons).

Posteriormente, se extenderá hasta Osaka, completando el recorrido Tokio-Osaka en apenas una hora, en contraposición a las más de dos horas y veinte minutos actuales del servicio más rápido. La velocidad operativa comercial alcanzará los 505 km/h y aproximadamente el 80 % del trayecto será subterráneo para maximizar la eficiencia y minimizar el impacto.