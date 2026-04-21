Los scones son una de las preparaciones más elegidas para acompañar la merienda. Su elaboración es rápida, con ingredientes sencillos y en una versión saludable que conserva el sabor clásico de la receta tradicional, evitando el uso de harina refinada y manteca. La clave de esta preparación radica en el uso de avena procesada, así como en la incorporación de ingredientes que proporcionen humedad y suavidad a la masa. De esta forma, se obtiene una mezcla fácil de manipular que se cocina en pocos minutos y se puede disfrutar con mate, café o té. Para la elaboración de estos scones sin harina ni manteca, se requieren escasos ingredientes que generalmente se encuentran en la cocina. La mezcla permite obtener una masa suave que se hornea con rapidez y resulta considerablemente más liviana. Paso a paso: