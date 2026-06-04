Revelan cuáles fueron las provincias que más crecieron en España durante los últimos 50 años: Madrid y Barcelona lideran el ranking. (Fuente: Shutterstock).

Madrid, Barcelona, el litoral y las islas han liderado el crecimiento económico y social en España durante los últimos 50 años. Aunque todas las provincias se han beneficiado en distinta medida del desarrollo registrado en estas cinco décadas, las diferencias territoriales siguen siendo visibles, aunque más reducidas que en el pasado, informó EFE.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio “50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)”, presentado por la Cámara de Comercio de España (CCE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE). El informe destaca que el país ha atravesado uno de los mayores procesos de transformación económica y social de su historia reciente, aunque de manera desigual según el territorio.

La población de España creció más de un 39% en cinco décadas

La población residente en España aumentó en más de 13,3 millones de habitantes entre 1970 y 2021, lo que representa un crecimiento del 39,25% durante el periodo analizado. Sin embargo, las áreas metropolitanas, las zonas costeras y los archipiélagos registraron avances demográficos superiores a la media nacional.

Provincias con incrementos superiores al 75%

Baleares

Alicante

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

Málaga

Murcia

Madrid

Girona

Provincias con descensos superiores al 20%

Zamora

Ourense

Soria

Ávila

Lugo

Teruel

Cuenca

La población residente en España ha aumentado en algo más de 13,3 millones de habitantes entre 1970 y 2021. (Fuente: Shutterstock)

Madrid y las provincias vascas lideran la riqueza por habitante

El análisis del PIB real per cápita muestra el liderazgo persistente de Madrid, que pasó de la cuarta a la primera posición. Junto a ella destacan Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, todas con valores superiores a los 30.000 euros por habitante.

Además, Barcelona, Navarra, Huesca y Girona mantienen posiciones destacadas dentro del ranking. En el extremo opuesto se encuentran Melilla, Jaén, Cádiz y Granada, que han mejorado sus niveles absolutos, aunque sin modificar de forma significativa su posición relativa, lo que refleja la persistencia de brechas estructurales.

Madrid y las provincias vascas, en cabeza del crecimiento. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las provincias que más empleo ganaron desde 1975

La evolución del empleo reproduce en gran medida la distribución observada en el crecimiento demográfico.

Provincias con incrementos muy superiores a la media nacional

Almería: 153,4%

Málaga: 143,2%

Melilla: 143,0%

Madrid: 134,8%

Las Palmas: 130,0%

Murcia: 117,3%

La ocupación retrocedió de forma acusada en estas provincias

Ourense: 41,2%

Zamora: 36,3%

Lugo: 35,3%

León: 17,7%

Ávila: 14,6%

Las diferencias territoriales se han reducido

El estudio también pone de manifiesto que las diferencias entre provincias se han estrechado en términos de población activa respecto al total de habitantes.

Mientras que en 1975 la distancia entre la provincia con mayor y menor ratio era de casi 23 puntos porcentuales —entre el 29,74% de Cádiz y el 52,71% de Lugo—, en la actualidad la brecha se reduce a 11,35 puntos, entre el 42,38% de Ourense y el 53,73% de Madrid.