Si Argentina está marcada por sus carnes y sus vinos, Buenos Aires también es reconocida por estos valores gastronómicos a los que también les suma sus bodegones y su pizza emblemática. En este caso, un prestigioso ranking mundial destacó cuál es la mejor pizzería porteña y sorprendió a todos al alejarse de los emblemáticos locales de Avenida Corrientes y otros clásicos como el Cuartito y la Mezzetta. El relevamiento de las mejores pizzerías del planeta World Best’s Pizzas de la revista especializada Time Out elogió a distintos cocineros y restos porteños. Sin embargo, el destacado se ubica en Núñez y fue una de las novedades de los últimos años, no un clásico como muchos esperaban. Kali’s Pizza quedó posicionada dentro del ranking mundial como la mejor pizzería de Buenos Aires y la más destacada del país. Localizada en O’Higgins 3578, en el barrio de Núñez, Buenos Aires, este innovador proyecto liderado por Franco Kalifon, creador del famoso pan de hamburguesa Kali’s, y Martín Calzetti se especializa en pizza estilo Nueva York. La propuesta destaca en que los productos se venden exclusivamente por porción con una masa fina y crocante por fuera, pero jugosa en el centro. Los dueños eligieron ingredientes de alta calidad, como el pomodoro San Marzano importado de Italia y mozzarella y pepperoni de elaboración propia. El menú es corto de solo cuatro sabores para priorizar el equilibrio con la pizza del local como principal referente y la clásica de pepperoni como distinguido. También ofrece helado soft de pistacho. (el de máquina servido en conito). Pese a que quedaron fuera del ranking de Time Out, la Capital Federal destaca por tener grandes insignias de la pizza en Latinoamérica como Guerrin, un clásico que suele tener una fila de una cuadra de demora. Otros iconos de Buenos Aires son los siguientes: