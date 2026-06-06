Este viernes, 5 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9861 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de junio

1° 9861 11° 1890 2° 7424 12° 7243 3° 4315 13° 6552 4° 8652 14° 7697 5° 0976 15° 5050 6° 8283 16° 1624 7° 6009 17° 2520 8° 2555 18° 5230 9° 9504 19° 8794 10° 8072 20° 2068

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.

Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.