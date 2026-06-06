Este viernes, 5 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9861 (Escopeta).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de junio
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|9861
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|1890
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|7424
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|7243
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|4315
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|6552
|4°
|8652
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|7697
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|0976
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|5050
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|8283
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|1624
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|6009
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|2520
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|2555
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|5230
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|9504
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|8794
|10°
|8072
|20°
|2068
¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.
Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.
Recomendación para los jugadores
Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.
Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.