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Este viernes, 5 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9861 (Escopeta).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 5 de junio

 986111° 1890
 2°742412° 7243
 3°431513° 6552
 4°865214° 7697
 5°097615° 5050
 6°828316° 1624
 7°600917° 2520
 8°255518° 5230
 9°950419° 8794
 10°807220° 2068

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¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta suele representar poder personal, defensa y la necesidad de fijar límites. Puede indicar que te sientes preparado para enfrentar conflictos o que te invade la tensión ante una amenaza.

Si disparas, alude a impulsividad o a liberar emociones contenidas; si está descargada o rota, refleja falta de control o inseguridad. El sueño invita a canalizar la fuerza con prudencia y a resolver tensiones de forma directa pero medida.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.