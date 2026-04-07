Un famoso alfajor de chocolate, desarrollado en una fábrica familiar de Traslasierra, Córdoba, fue elegido como el mejor del mundo por la reconocida guía de referencia mundial TasteAtlas. La plataforma gastronómica internacional, que evalúa productos culinarios de todos los continentes, ubicó a este producto argentino en el primer puesto de su ranking de los 100 mejores del planeta. La competencia evaluó preparaciones de pastelería de más de 150 países y cuenta con millones de usuarios que califican y comentan productos. En este sentido, que un alfajor argentino haya superado a dulces europeos, asiáticos y otros de América representa un hito para la industria nacional. El reciente listado de TasteAtlas reconoció al alfajor de chocolate tradicional por tener “las mejores galletas del mundo (productos)”, donde obviamente consideran a los alfajores dentro de esa categoría. Este producto resalta por “sus dos suaves tapitas, una generosa capa de dulce de leche cremoso con intenso sabor lácteo y una cobertura de chocolate semiamargo que equilibra la dulzura”, según relevaron. Sin embargo, esta distinción no solo premia un producto, sino que consolida el prestigio de la golosina nacional en el exterior y revalida su popularidad. Además de El Nazareno, el top 5 fue absolutamente dominado por marcas argentinas: El listado completo abarcó a 100 productos del mundo e incluyó a muchas otras marcas muy populares en Argentina. Los referentes nacionales en el ranking fueron los siguientes: Por fuera de los multipremiados de TasteAtlas, hay otras propuestas que destacan, aunque eligen no participar en estos certamenes. Un ejemplo es la prestigiosa pastelera Ana Vedia con su proyecto Baking House que tiene imperdibles propuestas como las siguientes: Esta prestigiosa pastelera fue becada por Martín Berasategui, el chef con 12 estrellas Michelin, y también brilló en los destacados restaurantes Aramburu y Don Julio con sus postres. Otro producto multigalardonado son los alfajores de Carina Chirino de Mencantó, un emprendimiento familiar de Temperley, que ostenta el título del mejor alfajor artesanal argentino en el Campeonato Argentino del Alfajor. Con su Alfajor Delirio, hecho de tapas de chocolate con “contención de cremoso de chocolate y una cascada de dulce d e leche estilo colonial ( marca reconocida) más un baño de chocolate al 56%” también salieron subcampeones en el festival del alfajor y la tortita negra.