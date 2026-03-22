Para quienes buscan una salida gastronómica cerca de la Ciudad de Buenos Aires, un bodegón de la zona sur propone un menú libre que combina parrilla, pastas y un cierre dulce pensado para disfrutar sin apuro. El restaurante se llama El Rancho y está ubicado sobre la avenida Jorge Newbery. Allí ofrece una experiencia gastronómica por $ 42.000 por persona, con distintas opciones de comida libre que incluyen platos tradicionales y porciones abundantes. La propuesta comienza con una recepción que suma tortas fritas, empanadas fritas de carne cortada a cuchillo y una picada de fiambres. Luego llega uno de los ejes del menú: la parrillada libre, con distintos cortes y achuras típicas como asado, chorizo, morcilla, matambre y pollo, entre otras opciones. Además, el servicio incluye pastas libres, con variedades como sorrentinos, fideos, ñoquis y ravioles, una alternativa que complementa la propuesta con sabores clásicos de la cocina argentina. El menú también contempla el final dulce. Los comensales pueden acceder a postre y churros para la merienda, lo que permite extender la experiencia gastronómica más allá del almuerzo. El bodegón abre solo los sábados, domingos y feriados, en el horario de 10:30 a 18:00. El valor del cubierto es de $ 42.000 por persona y las bebidas no están incluidas. Por su modalidad de comida libre, el lugar suele ser elegido para encuentros familiares o reuniones entre amigos, especialmente durante los fines de semana. El restaurante se encuentra sobre la avenida Jorge Newbery, en el kilómetro 30,5. Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar en auto tomando la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza, continuar por Camino de Cintura o conectar con la Ruta Provincial 58 hacia Canning y luego seguir por la avenida hasta el punto indicado. El trayecto suele demandar entre 35 y 45 minutos, según el tránsito. También es posible arribar en transporte público. Una alternativa es tomar el colectivo 51 desde Constitución hasta la zona de Jorge Newbery y La Horqueta y caminar unos minutos. Otra opción es viajar en el tren de la línea Roca hasta la estación El Jagüel y luego combinar con un colectivo que acerque hasta la avenida.