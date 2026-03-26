La Argentina es reconocida en el mundo por su carne. Así quedó plasmado en la última edición del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants, donde 4 parrillas porteñas fueron elegidas entre las mejores del mundo. La publicación, que cada año distingue a las mejores parrillas del mundo, evalúa a más de 900 establecimientos bajo estrictos criterios que incluyen calidad, métodos de maduración, origen de los productos, precisión en la cocción y atención al cliente. El listado 2026 incluyó en su última edición a cuatro restaurantes argentinos, todos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires: Y no fueron 5 porque Don Julio este año no pudo participar. El restaurante entró al “Hall of Fire” de la lista después de ganar el primer puesto global por tres veces consecutivas. Fogón Asado consiguió el puesto 22 del ranking (trece puestos más arriba que en 2025) y se convirtió en el restaurante con el lugar más alto en la lista en Latinoamérica. La parrilla nació en 2018, cuando Alex Pels y Danielle Jenster se unieron al chef argentino Sebastián Cardamoni para desarrollar una experiencia gastronómica única pensada para viajeros y turistas que buscan conocer el asado argentino, sabores argentinos y el buen vino. El espacio, ubicado en el corazón de Palermo, presenta una gran barra que rodea la parrilla central y permite que los comensales formen parte de la cocina desde una primera fila. El menú está inspirado en el clásico asado argentino, con nueve pasos acompañados por una destacada selección de vinos nacionales. Además, se puede optar por otro menú especial de 14 pasos . El formato inmersivo e interactivo del restaurante, sumado a la calidad de las carnes, la excelencia del servicio y la ambientación del espacio, hicieron que el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants les otorgue el puesto 22. Madre Rojas, ubicada en el barrio de Villa Crespo, ingresó este año por primera vez al ranking y lo hizo en el puesto 47. Este restaurante busca valorar la carne argentina, brindando a sus comensales cortes de temporada elegidos minuciosamente por Juan Ignacio Barcos, socio y chef del restorán. Barcos, de familia ganadadera, tiene como misión contar la carne desde el campo a través de la visibilización de los productores de las diferentes regiones del país. La carta cuenta con un glosario de carnes para obtener detalles precisos sobre cada corte. También describe de qué productor proviene cada uno, cómo fue alimentado ese animal y su zona de origen. Las carnes son las protagonistas del restaurante, provenientes de productores que respetan el protocolo del bienestar animal y que utilizan sistemas productivos que conservan y favorecen la biodiversidad, como La Julia (General Las Heras), La Morena (Gualeguaychú) y los cortes de Wagyu, de Barcos & Sons (Entre Ríos). Además, charcutería, empanadas, chorizo y chistorra, además de clásicos de parrilla como mollejas, morcilla y provoleta. Elena, uno de los restaurantes del Hotel Four Seasons Buenos Aires, se ubicó en el puesto 54 del listado y subió dos posiciones con respecto al año anterior. Liderado por el chef Juan Gaffuri, Elena se destaca por su propuesta de carnes maduradas y charcutería propia, con un máximo nivel de excelencia en cuanto a productos, técnicas y servicio. Los cortes, cuidadosamente seleccionados, atraviesan un riguroso proceso de maduración en seco, alcanzando un sabor profundo y una textura inigualable, ofreciendo a los comensales piezas excepcionales que enaltecen la tradición argentina de las parrillas. Elena sigue sumando reconocimientos. Se encuentra presente en la Guía Michelin Argentina 2025 y en 2022 clasificó en el puesto 40 de los Latin America’s 50 Best Restaurants. Happening es otro de los restaurantes que ingresó este año en el ranking, en el puesto 82. Fundado hace seis décadas, en la Costanera porteña, es una de las parrillas más emblemáticas de Buenos Aires. Su historia comenzó de manera inesperada, cuando un pequeño carrito en la Costanera, recibido como pago de una deuda, marcó el inicio de una aventura familiar que terminaría convirtiéndose en un fenómeno de la gastronomía porteña. Desde sus inicios, Happening se destacó no solo por su excelente parrilla, sino también por su ambiente bohemio y su enfoque innovador: introdujeron cortes entonces inéditos, como el asado banderita y la colita de cuadril, y popularizaron otros como el matambrito de cerdo. Hoy, al frente de Happening está Lucas Brucco, nieto de los fundadores, quien tiene el desafío es mantener viva la tradición familiar mientras adapta el restaurante a los tiempos actuales