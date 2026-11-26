Las relaciones amorosas pueden vivirse de maneras muy diferentes y una exparticipante de Gran Hermano decidió contar cómo experimenta la atracción y qué necesita para iniciar un vínculo sentimental.

Se trata de Coty Romero, la recordada participante de la edición 2022-2023 de Gran Hermano, quien llamó la atención de sus seguidores al revelar que se considera “demisexual”, una característica de su personalidad que, según ella, influye en la manera en que conoce a otras personas.

Coty Romero reveló por qué le cuesta sentirse atraída por otras personas

“Soy demisexual. A mi me cuesta mucho que alguien me genere algo porque me llama la atención ”, dio a conocer la influencer en una entrevista para el podcast Se dice de mi.

De acuerdo a lo que contó la joven, necesita que alguien consiga despertar su interés y que exista algo más que una primera impresión para que aparezca el deseo.

Esta característica también se refleja en los períodos que atraviesa cuando termina una relación. La influencer recordó que, después de separarse, puede pasar bastante tiempo sin buscar nuevos encuentros ni iniciar conversaciones con otras personas.

De acuerdo a lo que contó la joven, necesita que alguien consiga despertar su interés y que exista algo más que una primera impresión para que aparezca el deseo. (Foto: YouTube / @SeDiceDeMiPodcastOk) Fuente: YouTube "Se dice de mi podcast"

En este contexto, explicó que sus relaciones más conocidas estuvieron relacionadas con su participación en el reality, una etapa que marcó buena parte de su exposición sentimental.

¿Qué es la demisexualidad y por qué necesita una conexión emocional previa?

La demisexualidad es una orientación en la que la atracción sexual aparece después de que se establece un vínculo emocional significativo con otra persona. Esto significa que la apariencia física o el atractivo inmediato no suelen ser suficientes para despertar ese tipo de interés.

Se encuentra dentro del espectro asexual, que comprende diferentes formas de experimentar la atracción sexual. Sin embargo, identificarse como demisexual no significa no tener deseo sexual, ni estar imposibilitado de mantener relaciones de pareja.

Tampoco implica que sea indispensable estar enamorado para experimentar atracción. La característica distintiva es la necesidad de construir primero una conexión afectiva significativa, aunque la manera de vivir esa experiencia puede variar de una persona a otra.