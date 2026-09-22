Camilo Séptimo se declaró en duelo por el asesinato de su tecladista: suspendió todos los conciertos de 2026

La banda mexicana Camilo Séptimo pospuso de manera oficial todas sus presentaciones agendadas para 2026, tanto las correspondientes a su gira individual como sus participaciones en festivales musicales.

La decisión fue comunicada por los propios integrantes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde confirmaron que la medida responde al duelo que atraviesa la agrupación tras el asesinato de su tecladista, Jonathan Meléndez.

El comunicado difundido por el grupo confirma la suspensión de todas las presentaciones en vivo durante el resto del año. A mediados de septiembre, la banda había reprogramado únicamente cuatro fechas en el Estado de México y Chihuahua, pero el nuevo anuncio extiende la pausa a la totalidad de los compromisos pendientes.

Camilo Séptimo se declaró en duelo tras el homicidio de Jonathan "Honas" Meléndez, fundador y tecladista del grupo, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Instagram/camiloseptimomx

Buscarán reagendar para 2027

Los integrantes de Camilo Séptimo informaron que buscarán reagendar la mayoría de los eventos afectados a partir de 2027, y que las nuevas fechas se anunciarán de manera paulatina a través de sus canales oficiales.

Respecto a los boletos ya adquiridos, la agrupación pidió a los asistentes tramitar los reembolsos directamente con las plataformas emisoras, ya que cada una administrará las devoluciones conforme a sus propias políticas.

Comunicado oficial de Camilo Séptimo. Instagram/camiloseptimomx

Pese a la pausa en los escenarios, el grupo aclaró que continuará componiendo música desde el estudio como forma de homenaje permanente a la memoria de su compañero fallecido. La banda también agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores tras la publicación del comunicado.

El crimen que detuvo la actividad del grupo

El origen de la suspensión es el homicidio ocurrido el 1 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fue hallado sin vida Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, tecladista y fundador de Camilo Séptimo desde el inicio del proyecto a comienzos de la década pasada.

El músico, de 38 años, fue encontrado junto a su esposa Ana Paula, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años. Las autoridades confirmaron que las víctimas presentaban heridas por arma de fuego.

Un hijo del artista, de 6 años, sobrevivió al esconderse dentro de la vivienda, ubicada en el fraccionamiento Zona Esmeralda, y fue resguardado por los elementos de seguridad que llegaron al lugar. El ataque generó una fuerte reacción en la comunidad artística mexicana, con numerosas muestras de condolencia hacia la banda.

En cuanto al proceso judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntamente vinculados con el ataque. Un juez de control los vinculó a proceso por los delitos de:

Homicidio calificado

Feminicidio

Ambos permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence a inicios del próximo año, y la audiencia donde se evaluarán las pruebas reunidas por el Ministerio Público está fijada para el 9 de enero.