Visitar Cartagena de Indias es como hacer un viaje al pasado. Sus coloridas casas coloniales, muchas reconvertidas en hoteles boutique, su kilométrica muralla de piedra y sus calles de adoquines y balcones de madera convierten a esta ciudad colombiana en un destino único que combina historia y playas caribeñas.

Desde enero, ese viaje en el tiempo quedará más cerca para los argentinos. Aerolíneas Argentinas operará un vuelo directo Aeroparque-Cartagena, con cinco frecuencias semanales a partir del 1° de enero de 2027, en principio hasta marzo, con un Boeing 737 MAX.

“ Para el viajero es muy importante poder tener un vuelo directo de seis horas o un poquito más , y poder aterrizar y ya estar con los pies en la playa”, afirmó Pablo Jaitman, country manager de Despegar en Colombia, en diálogo con El Cronista.

El interés del público argentino por Colombia crece de manera sostenida. En 2025, más de 134.000 turistas argentinos viajaron a este país, un 22% más que en 2024. La tendencia continuó durante 2026: entre enero y julio llegaron casi 86.000 nuevos viajeros, un 5,1% más que en el mismo período del año anterior.

Cartagena, por su parte, en 2025 recibió 31.639 argentinos, un 45,5% más que en 2024, y entre enero y julio de 2026 ya alcanzó los 23.670 según datos oficiales de ProColombia.

La novedad ya impacta en la demanda. Según datos de Despegar, las búsquedas de argentinos para viajar a Cartagena saltaron 575% interanual el finde largo pasado , en coincidencia con el partido que Boca jugó en Barranquilla por la Copa Sudamericana.

“ Ya tenemos reservas para enero y febrero ”, adelantó Jaitman, quien ve con optimismo la nueva conexión aérea y la llegada de más argentinos al destino.

Un destino de historia y playa en el Caribe colombiano (foto: archivo)

Un destino lejos del sargazo y las lluvias

Al desafío de evitar el sargazo, este año a los viajeros argentinos se les sumó el fenómeno climático del “Súper Niño”, que traerá un verano con más lluvias y la posibilidad de eventos extremos en varios puntos del país y el sur de Brasil.

En este sentido, Cartagena se presenta como una alternativa para escapar de ambas cuestiones .

Por un lado, a sus playas no llega el sargazo, un alga marina que afecta a muchos destinos del Caribe, como Punta Cana, Playa del Carmen y Cancún.

Por el otro, empieza la temporada seca, que de diciembre a abril, con sol asegurado y muy bajas probabilidades de lluvia.

Dentro de estos cuatro meses, Jaitman recomendó que los mejores para viajar son febrero y marzo, ya que ofrecen precios más moderados debido a que el turista colombiano suele vacacionar en enero.

Las palanqueras en las calles del centro histórico Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué hacer en Cartagena?

La Ciudad Amurallada, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984, es el corazón de la ciudad. La mejor forma de recorrerla es a pie, entre palenqueras, puestos de artesanías, iglesias centenarias, restaurantes, marcas de diseño local, tiendas de souvenirs y la música caribeña de la Plaza de Santo Domingo.

Por fuera de la muralla hay dos zonas turísticas importantes: Getsemaní, con mucha movida nocturna en la calle y en sus bares, y Bocagrande, la “Miami” de Cartagena, con grandes hoteles, shoppings, edificios modernos y playa.

Algunos de los tours y actividades que se pueden hacer son paseos en carros antiguos por la Ciudad Amurallada, navegaciones al atardecer en la Bahía de Cartagena, degustaciones de cacao y café (dos productos insignia del país) y visitas a lugares emblemáticos como el Castillo de San Felipe de Barajas y el Convento de Santa Cruz de la Popa.

Si bien en Bocagrande hay playa, para llegar a las de arena blanca y mar celeste, hay que tomar una lancha hacia Isla Barú o Islas del Rosario , una de las excursiones más vendidas de Despegar.

Una de ellas ofrece la posibilidad de pasar el día en la Isla El Encanto, con transporte marítimo (40 minutos) o terrestre (hora y media) desde el muelle de La Bodeguita, almuerzo en el restaurante del complejo, reposeras frente al mar y piscinas para disfrutar la jornada de relax.

La playa de la Isla del Encanto, en Barú Fuente: Gentileza prensa

¿Dónde hospedarse?

La cadena Faranda, con casa central en Cartagena y casi 50 hoteles en siete países, reúne en la ciudad siete alojamientos boutique en el centro histórico, además de dos grandes propiedades frente al mar.

En la línea de los más exclusivo están Casa Don Luis (que lleva el nombre del fundador de la cadena) y Palacio del Agua, ambos en casas antiguas de la Ciudad Amurallada. El portfolio incluye además Casa Bianca, El Balconario, Bantú y Casa Factoría, que tiene una piscina en el lobby y un jacuzzi en una cueva.

Para quienes prefieran estar frente al mar, el Hotel Caribe, en Bocagrande, es una gran alternativa, a sólo 10 minutos en auto del centro histórico. Fundado en 1945, fue el primer hotel de lujo de playa de Cartagena. En su quinto piso, al lado de la ventana, solía subir a escribir el periodista Gabriel García Márquez.

Con 363 habitaciones, conserva su estilo colonial y ofrece a los huéspedes su propio club de playa y una variada oferta gastronomía con delicias locales como la arepa con huevo recién hecha en el desayuno. De cara al verano 2027 sumarán la opción all inclusive, convirtiéndose así en el único hotel en Cartagena con este formato.

“Llevamos dos años trabajando para poder dar una buena oferta. En el hotel se han construido en los últimos dos años cuatro piscinas nuevas y tres bares. La idea es ofrecer todo incluido de calidad, que la gente nos vea como un hotel all inclusive y que también tenga la opción de ofrecer solo el desayuno”, explicó Carlos Fernández, director comercial de Faranda Hoteles.

La fachada del Hotel Caribe, un clásico con 80 años de historia en Cartagena Fuente: Gentileza prensa

¿Cuánto cuesta viajar a Cartagena este verano?

De acuerdo con datos de Despegar, un paquete para el verano, con aéreo, cinco noches de alojamiento y traslados, cuesta alrededor de u$s 1.100 por persona en base doble. “No está nada mal, porque te vas al norte de Brasil y pagás eso”, comparó Jaitman.

Según el directivo, la comparación con otros destinos del Caribe favorece a Cartagena. “Para llegar a Colombia es 20% más barato que llegar a Dominicana o que llegar a Cancún”, aseguró.

En hotelería, la diferencia también pesa. “Vos tenés hoteles de u$s 100 dólares de Faranda en la Ciudad Amurallada que para irte a ese nivel en la Riviera Maya o en República Dominicana tenés que pagar el doble”, agregó.

El consejo de Despegar es comprar vuelo y el hotel juntos, para tener la posibilidad de tener “mejores precios” y pagar hasta un 30% menos, así como también reservar las excursiones con anticipación.