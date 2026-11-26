El voluntariado es una modalidad cada vez tiene más adeptos alrededor del mundo. El anfitrión comparte la oportunidad de alojamiento sin costo a través de una plataforma y el voluntario se postula para visitar el lugar a cambio de colaborar con determinadas horas semanales en el lugar.

En esta ocasión, una chacra familiar ubicada a 4 kilómetros de Puerto Iguazú, en Misiones, abrió una búsqueda de voluntarios para sumarse a su proyecto turístico.

La propuesta está publicada en Workaway, la plataforma que conecta viajeros con anfitriones. Sin embargo, antes de postularse conviene saber que varios gastos van por cuenta del viajero.

Qué ofrece la chacra a cambio del trabajo

Según el perfil del anfitrión, el intercambio incluye lo siguiente:

Alojamiento en una cabaña pequeña para dos personas, con cama individual, sábanas, mesita y luz.

Wi-Fi en el espacio de hospedaje.

Cocina con utensilios, mesa, silla y conservadora para los alimentos.

Baño con inodoro y ducha caliente, algo alejado de la cabaña.

Quincho con parrilla y acceso privado a los senderos y las cascadas que rodean el predio .

Además, el predio tiene camping, algunos animales y cabañas artesanales de piedra y troncos que todavía están en construcción.

Asimismo, hay tres cascadas a cinco minutos a pie de la chacra, una de ellas con una pileta natural.

Una granja cerca de Puerto Iguazú busca voluntarios para trabajar 25 horas por semana: ofrece alojamiento gratis, internet y acceso privado a cascadas. Fuente: Generado con Gemini | Equipo Audiencias

Cuántas horas hay que trabajar y qué condiciones tiene

El anfitrión pide entre 4 y 5 horas de trabajo por día, lo que equivale a unas 25 horas semanales como máximo si se trabaja cinco días.

El resto de la jornada queda libre para recorrer ríos, cascadas y las Cataratas del Iguazú.

Las tareas que deberá realizar el viajero son:

Construcción y mantenimiento.

Limpieza y ayuda en la casa.

Jardinería liviana y proyectos ecológicos.

Plantación y reforestación de la selva misionera.

En este marco, el anfitrión agrega que se pueden aprender oficios, cocina argentina y practicar español con la familia.

Antes de postularte, conviene tener en cuenta que varios de los gastos corren por cuenta del voluntario: pasajes hasta el lugar, transporte interno, comida y visa de trabajo en caso de ser necesario.

Estos son los puntos a tener en cuenta:

Cupo para dos voluntarios como máximo.

Para contactar al anfitrión hace falta una membresía activa de Workaway.

El anfitrión habla español con fluidez y un inglés básico.

En conclusión, la propuesta es un intercambio de trabajo físico a cambio de techo en plena selva. Si bien no incluye comidas ni pasajes, los que busquen una experiencia cerca de las Cataratas con bajo costo de hospedaje cuentan con esta oportunidad concreta. En este marco, es clave leer el perfil completo y las reseñas antes de postularse.