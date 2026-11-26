El Tesoro pateó deuda para 2027: le canjeó bonos al BCRA con vencimientos en noviembre y diciembre

Falta un año para las elecciones presidenciales de 2027, pero JP Morgan ya incorporó el escenario electoral a sus proyecciones para la Argentina. El mayor banco de Estados Unidos espera una economía con poco crecimiento, inflación todavía elevada y un mercado cambiario que podría volver a quedar bajo presión si aumenta la incertidumbre política.

El escenario base de la entidad contempla la continuidad del programa económico de Javier Milei. Sin embargo, JP Morgan advierte que “esperamos una contienda cerrada y polarizada” y pone a la dolarización electoral entre las principales vulnerabilidades para el próximo año.

La preocupación no pasa por una crisis cambiaria como escenario central. El punto es qué puede ocurrir si, a medida que avance el calendario electoral, hogares y empresas aceleran la búsqueda de cobertura en dólares. En ese caso, la demanda de divisas podría complicar la acumulación de reservas y aumentar la presión sobre el tipo de cambio.

Una economía que crecerá poco

Las proyecciones de JP Morgan tampoco muestran un boom de actividad. El banco estima un crecimiento de apenas 0,8% en 2026 y de 1,8% en 2027, mientras calcula una inflación de 23% a diciembre del año próximo.

El escenario combina una primera parte de 2027 con mayor dinamismo y una segunda mitad más débil, en la medida en que la incertidumbre electoral gane espacio. Para el banco, las exportaciones tendrán un papel importante en el crecimiento, mientras que el consumo y la demanda interna seguirán mostrando una recuperación más acotada.

La combinación es relevante para el Gobierno: el programa económico podría mantener la estabilidad macroeconómica, pero con una economía que todavía tendría un ritmo de expansión moderado cuando comience a definirse el escenario electoral.

El riesgo está en la demanda de dólares

El principal foco de JP Morgan está en la dolarización de las carteras. El banco observa que la demanda privada de dólares ya aumentó y considera que puede convertirse en una fuente de presión durante 2027.

El escenario de estrés que analiza la entidad muestra hasta dónde podría llegar esa tensión: las reservas podrían caer alrededor de US$ 9.000 millones si se repitiera una dinámica similar a la observada en episodios anteriores de fuerte incertidumbre cambiaria.

No es la hipótesis central del banco. JP Morgan considera que la Argentina cuenta ahora con una posición fiscal y externa más sólida, además de una mayor capacidad de generación de divisas por exportaciones. Pero el margen de seguridad dependerá de cuánto se acelere la demanda de dólares y de la capacidad del Gobierno para sostener la confianza.

Miles de millones de vencimientos

El otro frente que seguirá bajo la lupa será el financiero. JP Morgan calcula que la Argentina tendrá en 2027 vencimientos de deuda y otras obligaciones financieras por unos US$ 24.900 millones.

La magnitud de esos pagos vuelve relevante el acceso al financiamiento y, por lo tanto, el nivel de riesgo país. Con el indicador nuevamente por encima de los 1.000 puntos, una mayor incertidumbre electoral podría encarecer el acceso a los mercados justo cuando el Tesoro necesitará renovar deuda y conseguir dólares para afrontar sus compromisos.

Por eso, el análisis de JP Morgan combina tres variables que estarán estrechamente relacionadas durante el próximo año: crecimiento, dólares y financiamiento. El escenario base no supone una ruptura del programa económico, pero sí advierte que una elección competitiva puede poner a prueba la estabilidad financiera antes de que llegue el momento de votar.

La pregunta que queda abierta hacia 2027 es cuánto puede pesar esa incertidumbre sobre la demanda de dólares, las reservas y el costo del financiamiento argentino.