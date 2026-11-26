El Código Civil y Comercial establece condiciones y plazos que pueden cambiar el destino de una herencia en Argentina. (foto: archivo)

El Código Civil y Comercial de la Nación establece una serie de condiciones que los argentinos deben tener en cuenta al momento de recibir una herencia. No cumplir con los requisitos que fija la normativa puede generar consecuencias sobre los bienes que deja una persona fallecida y modificar los derechos de sus familiares.

La legislación contempla un plazo para quienes tienen derecho a recibir un patrimonio, pero todavía no manifestaron su voluntad de incorporarse a la sucesión.

Si ese período transcurre sin que se cumplan las condiciones previstas, podrían perder la posibilidad de reclamar su parte de la herencia.

Herencias en Argentina: qué establece el artículo 2288 del Código Civil y Comercial

El artículo 2288 del Código Civil y Comercial establece el plazo para aceptar una herencia. Su texto establece que el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. Además, determina que el heredero que no haya aceptado dentro de ese período será considerado renunciante.

Esto significa que no alcanza con tener un vínculo familiar con la persona fallecida para mantener indefinidamente la posibilidad de aceptar los bienes heredados. La ley fija un límite temporal que debe ser tenido en cuenta por hijos, cónyuges, padres y demás personas llamadas a suceder.

¿Cuándo comienza a correr el plazo de 10 años para aceptar una herencia?

Planificar la sucesión y dejar un testamento válido puede ayudar a evitar conflictos familiares, reducir las dificultades del trámite y brindar mayor claridad sobre el destino del patrimonio. Fuente: Magnific

El período de 10 años comienza desde el momento en que se produce la muerte de la persona que deja los bienes.

Por ejemplo, si una persona falleció en noviembre de 2016, el plazo legal para aceptar la herencia se cumple en noviembre de 2026, siempre que no haya existido una aceptación anterior y que no corresponda aplicar alguna de las situaciones especiales previstas por la legislación.

La fecha de inicio es importante porque muchas familias postergan la sucesión durante años por desacuerdos, falta de documentación o desconocimiento de los procedimientos legales.

Sin embargo, esperar demasiado puede generar consecuencias sobre los derechos hereditarios . Si un familiar nunca aceptó la herencia y transcurrió el plazo establecido, podría ser considerado renunciante por disposición de la ley.

¿Se puede perder una herencia por no iniciar el juicio sucesorio?

El Código Civil y Comercial contempla dos modalidades para aceptar una herencia sin iniciar el juicio:

Aceptación expresa: según el artículo 2293, se produce cuando el heredero toma el título o la calidad de tal en un acto otorgado por escritura pública o instrumento privado.

Aceptación tácita: ocurre cuando el heredero realiza actos que permiten presumir su voluntad de aceptar la herencia y que no podría llevar adelante legalmente si no tuviera esa condición.

El artículo 2294 contempla distintas situaciones que pueden demostrar una aceptación tácita. Entre ellas, iniciar el juicio sucesorio, presentarse en el expediente como heredero, disponer de bienes hereditarios o ceder los derechos sobre la herencia.

También puede considerarse aceptación el hecho de ocupar o habitar un inmueble perteneciente al fallecido después de transcurrido un año de su muerte, en las condiciones previstas por la norma.

¿Qué pasa si ningún familiar reclama la herencia durante 10 años?

Si pasan 10 años desde la apertura de la sucesión y un heredero no aceptó la herencia, el artículo 2288 establece que será considerado renunciante.

Esta disposición puede afectar a quienes desconocen que tienen derecho a recibir bienes de un familiar fallecido o dejan pasar el tiempo sin tomar ninguna decisión.

El artículo 2289 permite que cualquier interesado solicite judicialmente que un heredero sea intimado a aceptar o renunciar a la herencia. El juez fija un plazo de entre uno y tres meses, que puede renovarse una sola vez por justa causa. Si el heredero no responde en ese plazo, la ley lo tiene por aceptante.

Si el heredero no responde dentro del período establecido, la ley lo considera aceptante. Esta disposición busca evitar que la indefinición de un heredero perjudique a los demás interesados en la sucesión.