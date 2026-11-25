Nicaragua aprobó un decreto que habilita el ingreso de efectivos militares chinos, junto con sus equipos, naves y aeronaves, para participar en actividades de intercambio y asistencia humanitaria.

La decisión fue ratificada por la Asamblea Nacional nicaragüense mediante el Decreto A.N. N.º 8935, publicado el 30 de octubre en el Diario Oficial La Gaceta.

El documento contempla ejercicios de carácter humanitario, tareas de adiestramiento y cooperación militar con las fuerzas armadas del país centroamericano.

China podrá ingresar tropas a Nicaragua: qué establece el decreto

El Decreto A.N. N.º 8935 ratifica el permiso para el tránsito y estacionamiento de efectivos militares extranjeros en territorio nicaragüense. La disposición incluye a las Fuerzas Armadas de la República Popular China, la Federación de Rusia, México y Estados Unidos, además de los ejércitos que integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

El artículo 1 establece que el objetivo de estas actividades será el intercambio y la asistencia humanitaria ante posibles situaciones de emergencia. También autoriza la salida de tropas, naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua para participar en actividades de cooperación fuera del país.

La medida tiene vigencia desde su publicación en La Gaceta y contempla el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2027 .

Qué actividades podrán realizar los militares extranjeros en Nicaragua

El ejército chino incrementa su capacidad. (Fuente: archivo)

El artículo 2 del decreto detalla distintas autorizaciones para el ingreso de personal militar y equipamiento extranjero. Entre las actividades previstas aparecen los ejercicios de adiestramiento, la instrucción, el intercambio de experiencias y las operaciones de ayuda humanitaria.

En el caso de Rusia, la norma contempla tareas de búsqueda, salvamento y rescate ante emergencias o desastres naturales, además de actividades de entrenamiento con distintas unidades del Ejército nicaragüense. Para México, establece el ingreso rotativo de 50 efectivos militares, junto con naves, aeronaves y equipos, para participar en ejercicios humanitarios e intercambios de experiencias.

Estados Unidos también podrá ingresar personal, naves y aeronaves para realizar operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate. En este caso, el decreto establece que las actividades deberán ser previamente planificadas y coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

Hasta cuándo podrán ingresar tropas extranjeras a Nicaragua

El permiso contempla un período de seis meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2027 . Durante ese lapso, las fuerzas extranjeras comprendidas en el decreto podrán ingresar al territorio nicaragüense bajo las condiciones establecidas en la normativa.

La disposición también permite que militares nicaragüenses viajen al exterior para participar en actividades de instrucción y cooperación. Entre ellas figuran ejercicios con las Fuerzas Armadas rusas, intercambios con México y actividades en el marco de la CFAC.